Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfusta işsiz sayısı haziran ayına kıyasla 150 bin kişi arttı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1 olurken, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

İstihdam 388 bin kişi azaldı

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısında da gerileme görüldü. Bir önceki aya göre 388 bin kişilik düşüş yaşanırken, toplam istihdam 32 milyon 362 bin kişiye indi.

İstihdam oranı 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,3 seviyesine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım da geriledi

İşgücüne katılanların sayısı temmuz ayında 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 52,5 oldu.

İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 35,2 olarak ölçüldü.

Genç işsizliği yüzde 14,5'e yükseldi

İşsizlikteki artış özellikle genç nüfusta daha belirgin oldu. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5'e çıktı.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,3 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

Haftalık çalışma süresi 42 saate geriledi

İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında bulunan kişilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de azaldı.

Haziran ayında 42,4 saat olan haftalık ortalama çalışma süresi, temmuzda 0,4 saat düşerek 42,0 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücünde dikkat çeken artış

İşgücü piyasasının genel görünümünü ortaya koyan atıl işgücü oranında ise belirgin bir yükseliş yaşandı. İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve potansiyel işgücünün birlikte değerlendirildiği atıl işgücü oranı 1,8 puan artarak yüzde 30,6'ya çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,8 olurken, işsizler ve potansiyel işgücünün birlikte değerlendirildiği oran yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.

Temmuz verileri, işsizlik oranındaki yükselişin yanı sıra istihdam ve işgücüne katılımda yaşanan gerilemenin de işgücü piyasasında dikkatle izlenmesi gereken bir tablo oluşturduğunu ortaya koydu.