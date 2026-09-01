Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye'de şehirlerimiz yeni yatırımlarla büyüyecek, üretim artacak. İstihdam genişleyecek. Ülkemizin refahını tüm Türkiye'ye daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Muş bu yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olacak' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a gelen Bakan Göktaş, kentte Vali Avni Çakır ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Çakır'dan bilgi aldı. Muş'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına değindi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında da Muş'u ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, 13 ay aranın ardından yeniden kente gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri ele almak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şehit aileleriyle bir araya geldiklerini, özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerimizle vefa buluşmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, 'Geçen yıl sözünü verdiğimiz Çocuk Evleri Sitemizin inşallah bugün temelini atacağız. Diğer yandan engelli ailelerimize yönelik çok önemli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Engelsiz Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezimizi Muş'a kazandıracağız. Böylelikle ailelerimiz, engelli çocuklarını gündüz rahat bırakabileceği, güvenle emanet edebileceği ve sosyalleşmesine imkan tanıyan merkezin açılışını yapacağız. Bugün kadınlara yönelik çok önemli bir çalışmamız olacak. Kadın Girişimci Eğitim Tırımız bugün Muş'ta. Onu da ziyaret edeceğiz' dedi.

Çocukların geleceğine yönelik yeni fırsatlar oluşturacaklarını belirten Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artıracaklarını, engelli bireylerin ise toplumla daha güçlü şekilde bütünleşmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Sosyal devlet anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Son 24 yılda sadece Muş'a 21,4 milyar liralık yatırım ve destek sunduk. 22 kuruluşumuzla Muşlu kardeşlerimize hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Çocuk Evleri Sitemizin müjdesini vermiştik. Bugün de inşallah kuruluşumuzun temelini atacağız. Yakın zamanda da inşallah açmak nasip olsun. Engelli Aktif Yaşam Merkezimizi açacağız. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek bu çalışmayı da Muş'a kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan 7 aile destek merkezi ve 6 kadın kooperatifiyle beraber ailelerin ve kadınların yanında yer almaya devam ediyoruz. Muş'un her ilçesinde sosyal hizmet merkezimiz var. Bunu da gerçekten çok önemsiyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızı, devletin şefkat elini her hanemize ulaştıran bir anlayışla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi kapsamında da Muş'ta bin 619 çocuğumuza ödeme gerçekleştiriyoruz. Ocak ayından bugüne 110,6 milyon liralık kaynak aktardık' ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımının, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere önemli bir destek sağladığını belirtti. Muş'ta bu destekten 4 bin 614 ailenin yararlandığını ifade eden Göktaş, hak sahiplerine aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını, yılbaşından bu yana ise kentte toplam 489,6 milyon liralık kaynak sağlandığını kaydederek, 'Ulusal Vefa Programı'yla engelli ve yaşlılara evlerinde günlük yaşam becerileri konusunda destek oluyoruz. Bu kapsamda bin 320 yaşlı ve engelliye yardımcı olduk. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda yürüttüğümüz çok önemli çalışmalar oldu. Aileyi güçlendiren ve aile bağlarını kuvvetlendiren, farkındalığı artıran pek çok çalışma başlattık. Aile kurumunu korumak ve desteklemek üzere Türkiye genelinde 19 bin üzeri program ve faaliyet düzenledik. Bunların 113'ünü Muş'ta başlatmıştık. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yine Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Bu fon yer altı zenginliklerimizin yüzde 20'sini gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda da Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran 3 bin 166 Muşlu genç kardeşimiz oldu. Türkiye genelinde de 302 bin 972 genç çiftimiz başvurdu. Projeden faydalanan kardeşlerimizin 197 çiftimizden 201 çocuğumuz dünyaya geldi. 193 çiftimizin de tek çocuğu, dört çiftimizin de ikiz çocuğu var. Proje kapsamında yuva ve evlat sahibi olan ailelerimizin kredisini bir yıl erteliyoruz. İki çocuğu olanların da kredisini tamamen hibe ediyoruz' diye konuştu.

Göktaş, önümüzdeki süreçte aile yapısının güçlendirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, 'Doğum yardımlarımızın kapsamını genişletmiştik. Bu kapsamda 2025'ten itibaren doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Toplam faydalanıcısı Türkiye genelinde 1 milyon 248 bin 863 annemize doğum yardımı desteği sunduk. Muş'ta ise 9 bin 302 annemiz bu destekten faydalandı. Toplam ödememiz Türkiye genelinde 25 milyar lira. Muş'ta ise 254,3 milyon lira kaynak aktardık. İkinci ve sonraki çocuklar için düzenli bir ödeme hayata geçirmiştik. İki ve sonraki çocuklar için her ay, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar aylık bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde düzenli ödemeden 731 bin 644, Muş'ta da 6 bin 551 annemiz düzenli ödemeden faydalanıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle kararlı bir süreç yürüttüklerini söyleyen Göktaş, 'Hiç şüphe yok ki teröre karşı en güçlü kalemiz ailedir. Sağlam aile yapımız milli birliğimizin dayanağıdır. Aile güçlendikçe toplum güçlenir. Zira terör en çok ailelere, milletimizin huzuruna zarar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde bizler sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye milletimizin ortak iradesidir. Yarım asırlık terörü inşallah bitirmeye yönelik çok kıymetli bir adımı biz sahada çalışmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Ailelerimiz için huzur demek Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güvenli bir gelecek demek Terörsüz Türkiye. Ailelerimizin birliği, beraberliği, güçlü Türkiye'ye ulaşma hedeflerini var gücümüzle birlikte kurmaya yönelik çok kıymetli bir adımdır. Terörsüz Türkiye'de şehirlerimiz yeni yatırımlarla büyüyecek, üretim artacak. İstihdam genişleyecek. Ülkemizin refahını tüm Türkiye'ye daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Muş bu yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olacak. Malazgirt'ten miras kalan bu birlik ruhu sürece kuvvet katacak. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanlarımızı ülkemizin refahı için seferber etmeye inşallah devam edeceğiz' şeklinde konuştu.