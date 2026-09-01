Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fuhuş soruşturması yeni operasyonla genişletildi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, hakkında işlem yapılan 7 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin dikkat çeken iddiaların da yer aldığı öğrenildi.

Dosyadaki iddia: İş karşılığında cinsel ilişki

Soruşturma kapsamında elde edilen mağdur beyanları ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, 11 genç kadının belediyede işe alınma vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği öne sürüldü.

Dosyadaki iddialara göre kadınların önemli bir bölümünün daha sonraki süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde işe alındığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin işe alım süreçleri ile soruşturma kapsamında ortaya konulan iddialar arasındaki bağlantının savcılık tarafından araştırıldığı belirtildi.

Bu iddiaların, soruşturma dosyasındaki beyan ve deliller kapsamında incelendiği, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı kaydedildi.

Dosyada başka ağır iddialar da var

Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen iddialar bununla sınırlı değil. Muhittin Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kişilerle birlikte olunduğuna yönelik çeşitli beyanların da dosyada yer aldığı bildirildi.

Söz konusu iddiaların tamamının soruşturma makamlarınca incelendiği ve beyanların diğer delillerle birlikte değerlendirildiği ifade edildi. İddiaların doğruluğunun ise soruşturma ve yargılama sürecinde ortaya çıkması bekleniyor.

Üçüncü dalgada 7 gözaltı

Soruşturmanın son operasyonu, "fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak veya yer temin etmek" ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak suçlarına ilişkin yürütüldü.

Antalya'da 6, İstanbul'da ise 1 şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Savcılık dosyayı genişletiyor

Soruşturmanın merkezinde yalnızca şüpheli ifadeleri değil, mağdur beyanları, işe alım kayıtları, dijital materyaller ve diğer delillerin de bulunduğu bildiriliyor.

Savcılığın bu unsurlar arasındaki bağlantıları inceleyerek soruşturmayı genişlettiği belirtilirken, elde edilecek yeni delillerin dosyanın geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Muhittin Böcek'in kendisine yöneltilen iddialara ilişkin savunmasının ve soruşturma kapsamında yapılacak yeni işlemlerin, dosyanın hukuki seyrinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Böcek hakkındaki süreç

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik daha önce yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da yargı sürecinin merkezindeki isimlerden biri olmuştu. Bu dosyada Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış, soruşturma kapsamında "irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti" ve çeşitli mali suçlamalar yöneltilmişti.

Ancak bugün gündeme gelen fuhuş soruşturması, söz konusu önceki belediye soruşturmasından ayrı bir soruşturma dosyası olarak yürütülüyor.

Son operasyonla birlikte dosyadaki iddiaların kapsamının daha da genişlemesi beklenirken, savcılığın yeni delil ve ifadeler üzerinden soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.