Cuma günü altın bir kez daha rekor kırarken, gümüş ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Spot altın güne yüzde 0,75 yükselişle başlayarak ons başına 4 bin 953 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 966,59 doları gören altın, tarihi zirvesini yenilerken; vadeli işlemlerde ise fiyatlar 4 bin 967,37 dolara kadar yükseldi. ABD altın kontratları da yüzde 1,1 primle 4 bin 964,60 dolardan işlem gördü.

Gram altın 6 bin 927 lirayla rekor kırdı

Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altına da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 1 artışla 6 bin 900 liranın üzerine çıkarken, seans içinde 6 bin 922 lirayı test ederek rekor kırdı. Yükselişin devamında gram altın yüzde 1,3 primle 6 bin 927 liraya kadar yükseldi.

Jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırdı

Avrupa Birliği liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda geri adım atmasının ardından Brüksel’de düzenlenen acil zirvede kısmi bir rahatlama yaşadı. Ancak benzer bir tehdidin tekrarlanması halinde karşılık verileceği mesajı verildi. Trump ise NATO kapsamında ABD’nin Grönland’a “kalıcı ve tam erişim” sağladığını savundu. Danimarka ise adanın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Dolar iki haftanın en düşüğünde

ABD’de tüketici harcamalarının güçlü seyri ekonominin büyüme görünümünü desteklerken, istihdam piyasasında “düşük işe alım, düşük işten çıkarma” eğiliminin sürdüğü ifade ediliyor. Dolar endeksinin iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar bazlı emtiaları küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Fed beklentisi altını destekliyor

CNBC-e’de yer alan habere göre piyasalarda, Fed’in yılın ikinci yarısında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor. Faiz getirisi olmayan altın, bu beklentilerle birlikte yatırımcılar açısından daha cazip bir görünüm sergiliyor.

Gümüş ve platin de tarihi zirvede

Spot gümüş yüzde 0,9 artışla ons başına 97,01 dolara yükseldi. Gün içinde 97,44 doları test eden gümüş, yükselişini hızlandırarak yüzde 3,3 primle 99,3 doların üzerine çıktı ve rekorunu tazeledi.

Spot platin ise yüzde 1,4 artışla 2 bin 665,85 dolara yükselirken, seans içinde 2 bin 684,43 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 1.917,50 dolar seviyesinde işlem gördü.