Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği iş birliğiyle yürüttüğü proje çerçevesinde, 4 yaşını doldurmuş saf kültür ırkı süt inekleri ile yaş sınırı olmaksızın tüm melez büyükbaş hayvanlara suni tohumlama yapılacak. Bu yöntemle etçi özellikleri yüksek buzağıların doğması sağlanacak.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, projenin sütçü işletmelerde besilik materyal üretimini artıracağını belirterek, “Bu ıslah yöntemiyle hem ithalatın azaltılması hem de süt arzının güvence altına alınması amaçlanıyor. Elde edilecek etçi melezlerin yüksek karkas verimi sayesinde kırmızı et üretimine önemli katkı sağlanacak” dedi.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ise projenin sektöre uzun vadeli fayda sağlayacağını vurgulayarak, “Ülkemizin besilik hayvan ihtiyacını uzun süredir yurt dışından karşılıyoruz. Kendi hayvanlarımızdan bu şekilde üretim yapılması son derece isabetli. Proje ülke geneline yayılırsa besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur. Amasya’da başarının yüksek olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında yetiştiriciler, yaptıracakları her suni tohumlama için 350 TL uygulama ücreti ödeyecek. Doğan buzağılar için ise ayrıca destekleme ödemesi yapılacak.