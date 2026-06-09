Mayıs ayında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren araç, enflasyondan arındırılmış (reel) getiride yüzde 1,38 (TÜFE ile) kazanç sağlayan mevduat faizi (brüt) oldu. Aylık bazda mevduatın hemen arkasından gelen BIST 100 endeksi de yatırımcısına yüzde 1,34 kazandırdı. Mayıs ayının kaybedenleri ise sırasıyla euro, dolar, DİBS ve şaşırtıcı şekilde yüzde 2,79 kayıpla külçe altın oldu.

TÜFE baz alınarak yapılan yıllık değerlendirmede, dolar yatırımcısına yüzde 11,7, euro ise yüzde 8,52 oranında net kaybettirdi. Sadece yıllıkta değil; aylık, 3 aylık ve 6 aylık tüm periyotlarda döviz sınıfta kaldı.

Peki Kim Kazandı? İşte Enflasyonu Gömenler: