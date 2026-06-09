Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı oturumda, sınır ticaretinden bankacılık sektörüne kadar iki ülkenin geleceğini şekillendirecek çok kritik kararlar ve somut adımlar açıklandı.

Sınırda Yeni Dönem: İslahiye Gümrük Kapısı Açılıyor

Zirvenin en dikkat çekici açıklamalarından biri lojistik ve gümrük hatlarına yönelik oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Suriye politikasında birinci önceliğin komşu ülkenin devlet bütünlüğü, milli birliği ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunun altını çizdi. Sınır ticaretini ve lojistik koridorları canlandıracak somut bir müjde veren Bakan Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve en kısa sürede iki ülke halkına ortak müjdenin verileceğini duyurdu.

Türk Bankaları Suriye’de Şube Açacak

Ekonomik entegrasyonu ve güvenli ticaret ekosistemini güçlendirmek adına finans sektöründe de tarihi bir mutabakata varıldı. İki ülke arasında varılan anlaşmaya göre, Türk bankaları yakın dönemde Suriye’de şube açmaya başlayacak. Konuyla ilgili yasal mevzuat çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Bolat, ayrıca Suriye milli para biriminin basılması noktasında da iki ülke arasındaki temasların ve teknik iş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

Orta Vadeli Hedef: 10 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Suriye’de istikrarın yeniden güçlenmesi ve imar sürecinin hız kazanmasıyla birlikte ticari veriler de yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladı. Paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin Suriye'ye olan ihracatı 2025 yılında yüzde 50,7 gibi rekor bir artışla 3,3 milyar dolara ulaştı. 2026 yılında da devam eden bu güçlü ivme, iş dünyasının bölgeye duyduğu güveni gözler önüne seriyor.

Zirvede, mevkidaşı Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile bir araya gelen Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ortak vizyonu şu sözlerle özetledi:

"Amacımız; ticareti kolaylaştıran, yatırımları teşvik eden ve lojistik koridorları güçlendiren adımlarla Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerini çok daha ileri seviyelere taşımaktır. Bu doğrultuda 2030’lu yılların başlarında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı ortak hedef olarak belirledik."

Sınır İlleri Bölgesel Kalkınmanın Lokomotifi Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bölgesel kalkınma ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da değinilen zirvede; Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin gibi sınır illerinin üstleneceği stratejik role vurgu yapıldı.

Üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan bu şehirler, sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin ekonomik geleceğinin taşıyıcı sütunları olarak konumlandırılıyor. Sınır illerinin, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyacağı üretim, teknoloji ve operasyonel tecrübenin bölgeye aktarılmasında köprü görevi göreceği belirtildi.

Atılan bu tarihi adımlarla, Suriye’nin Orta Doğu’nun kalbine uzanan güvenli, sürdürülebilir ve refah odaklı bir ticaret koridorunun en önemli parçası hâline getirilmesi hedefleniyor.