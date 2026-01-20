Sektör endeksleri incelendiğinde, günün en dikkat çekici yükselişi yüzde 5,83 ile aracı kurumlar endeksinde görüldü. Buna karşın ticaret sektörü yüzde 3,39’luk düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu. Bankacılık endeksi günü yüzde 3,12 yükselişle tamamlarken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Küresel piyasalarda risk iştahının seyri ve kısa vadeli teknik göstergeler dikkate alındığında, BIST-100 endeksinin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış yapabileceği öngörülüyor. Gün içerisinde ise endeks fiyatlamalarında dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.

Teknik görünümde, toparlanma eğiliminin sürmesi halinde kısa vadede 12.823-12.962 puan aralığı direnç bölgesi olarak izleniyor. Olası geri çekilmeler veya kar realizasyonlarında ise 12.686-12.548 puan aralığı destek bölgesi konumunda bulunuyor.

Bugün yurt içinde piyasaların odağında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri yer alıyor.

Küresel Piyasalar ve Emtialar Ön Planda

Yurt dışında, Japonya Merkez Bankası’nın Cuma günü sona erecek Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ancak zayıflayan yen ve istikrarlı ücret artışlarının enflasyon risklerini canlı tutması nedeniyle bankanın ilerleyen dönemde faiz artışlarına açık olduğu değerlendiriliyor.

Emtia piyasalarında ise tarihi seviyeler dikkat çekiyor. Ons altın, tarihinde ilk kez 4.700 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazelerken, ons gümüş 94 doların üzerinde tutunarak rekor bölgeye yakın seyrini sürdürüyor.

ABD vadeli endeksleri, hafta başında yaşanan değer kayıplarının ardından bugün Asya seansında hafif negatif bir görünüm sergiliyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği ve bu süreçte Avrupa’yı tarifelerle tehdit etmesi yönündeki açıklamaları yakından takip ediliyor. Bu gelişmeler, küresel risk algısı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.