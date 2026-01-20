ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’da NATO askeri tatbikatları planladıkları gerekçesiyle Danimarka dahil sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, ABD–AB ilişkilerindeki tansiyonu daha da yükseltti. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Trump’ın Grönland’ı ilhak tehdidinin AB için “kırmızı çizgi” olduğunu belirtirken, Birliğin misilleme niteliğinde güçlü ticari önlemleri gündemine aldığı ifade ediliyor.

AB Çin’e Yakınlaşabilir mi?

AB’ye yönelik tarifelerin artması, Avrupa’nın ticaret denkleminde Çin’e daha fazla yaklaşabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu senaryo, ABD ile AB arasındaki ayrışmanın daha da keskinleşmesine yol açabilir. Rusya–Ukrayna savaşında diplomatik ilerleme sağlanamaması ve Avrupa’nın savunma ile altyapı harcamalarını artırma yönündeki adımları da yeni ittifak arayışlarını hızlandırıyor. Analistler, bu tablonun Trump yönetiminin istemeyeceği sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Davos Zirvesi Kritik: Trump Sahneye Çıkıyor

Trump’ın müzakere öncesi sert söylemlerle baskı kurup ardından uzlaşma araması, piyasalarda bilinen bir strateji olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan 19–23 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (Davos) kritik bir zemin sunuyor. Trump’ın 21 Ocak’ta yapacağı konuşmanın, küresel piyasalara yön verecek mesajlar içermesi bekleniyor.

Asya Gündemi: BOJ Kararı ve Yen Baskısı

Haftanın önemli başlıklarından biri de Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) Cuma günü açıklayacağı para politikası kararı. Japonya’da erken seçim ihtimali ve genişlemeci maliye politikalarının sürebileceği beklentisi, yen üzerinde baskı yaratıyor. BOJ’un faiz artırımlarından uzak durması halinde yenin zayıflaması, uzun vadeli tahvil faizlerinin ise yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Yen’deki değer kaybının dolar endeksini desteklediği ifade ediliyor.

Küresel Piyasalarda Risk İştahı Zayıf

Haftaya global borsalarda satış ağırlıklı bir seyirle başlandı. ABD vadeli endeksleri yüzde 0,7–1 aralığında gerilerken, Japonya, Hong Kong ve Çin borsalarında da düşüşler dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 99 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın ise 4.670 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt İçinde Gözler TCMB’de

Türkiye’de piyasaların odağında Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı yer alıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,76 olurken, genel beklenti yüzde 4 seviyelerinde yoğunlaşıyor.

Döviz Piyasası: Dolar/TL’de Ilımlı Yükseliş

Dolar/TL’de ılımlı yukarı eğilim korunuyor. Kur, haftaya 43,27 seviyeleri civarında başladı. Teknik olarak 42,70 ve 42,50 destek; 43,30 ve 43,50 direnç seviyeleri olarak izleniyor. Ekonomik programın devamı halinde TL’nin görece avantajlı konumunu koruyabileceği değerlendiriliyor.

Tahvil Piyasası: Yabancı İlgisi Sürüyor

Tahvil tarafında yabancı yatırımcıların TL tahvillere ilgisi devam ediyor. Son haftalarda düzenli alımlar dikkat çekerken, iki yıllık ve on yıllık gösterge tahvil faizleri sırasıyla yüzde 35,98 ve yüzde 29,85 seviyelerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul: Zirve Sonrası Dikkatli Seyir

BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,63 artışla 12.747 puandan tamamladı. Endeksin TL bazında tarihi zirvelerini yenilemesine rağmen, kısa vadede kar realizasyonu riskine dikkat çekiliyor. 12.500 puan seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.

Euro/Dolar: FED Tartışmaları ve ABD–AB Gerilimi

Euro/dolar paritesinde, ABD–AB gerilimi ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar fiyatlamalarda etkili oluyor. Dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak paritenin kısa vadede yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.

Değerli Metaller: Güvenli Liman Talebi Canlı

Artan jeopolitik belirsizlikler ve küresel güvensizlik ortamı, altın ve diğer değerli metallere olan talebi destekliyor. Ons altında 4.550 dolar seviyesi önemli destek olarak izlenirken, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Eurobondlar: Küresel Faiz Baskısı

Gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi eurobond piyasasında temkinli bir seyir yaratıyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 219 baz puan civarında seyrederken, eurobond fiyatlarında sınırlı negatif hareketler gözleniyor.