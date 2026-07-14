Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması, üçüncü kez sinema öğrencilerinin eserlerini izleyici ve sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde gerçekleştirilecek yarışma, Türkiye'deki sinema eğitimi veren üniversite ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin nitelikli kısa filmlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışma sayesinde genç yönetmen adayları hem eserlerini sergileme hem de sektörün önemli isimleriyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek

Yarışmaya, 1 Ekim 2025 ile 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanmış, süresi 15 dakikayı geçmeyen öğrenci filmleri kabul edilecek. Her eğitim kurumu yalnızca bir filmle başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar festivalin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Finalistler festival deneyimi yaşayacak

Finale kalan öğrenciler ve okullar, festival kapsamında gösterilecek yerli ve yabancı filmleri izleme imkânı bulurken, çeşitli söyleşi ve etkinliklerde sinema dünyasının deneyimli isimleriyle bir araya gelecek. Yarışmada "En İyi Film" seçilen yapım ise Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

Önceki yıllarda dikkat çeken yapımlar ödüllendirildi

Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada, Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan gelen 34 proje arasından seçilen 10 film finale kaldı. Eylül Babur yönetmenliğindeki "Kusursuz Ölçü Nedir?" adlı yapım Jüri Özel Ödülü'nü kazanırken, Abdurrahim Karabulut imzalı "Tümseğin Uğultusu" ise En İyi Film seçildi.

Bir önceki festivalde ise Abdülhalim Erez yönetmenliğindeki "Sistem" birincilik ödülüne layık görülürken, Ramazan Yakut imzalı "Döngü" filmi Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Genç sinemacıların üretimlerini desteklemeyi hedefleyen yarışmanın, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanındaki sinema öğrencilerinin yaratıcı projelerine ev sahipliği yapması bekleniyor.