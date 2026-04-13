Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı. Bu yıl dört temel kategori ve bir özel ödül kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, toplamda 2.000.000 TL ödül dağıtılacak. Yurt içinde ve yurt dışında fotoğrafçılar, başvurularını 5 Haziran 2026 tarihine kadar yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yarışma bu yıl ilk kez yurt dışından başvurulara da açıldı. Geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen yoğun ilgi ve artan başvuru talepleri doğrultusunda, uluslararası katılımın önünü açmak amacıyla başvuru sistemine pasaport numarası ile kayıt imkânı eklendi. Bu adımla birlikte Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası ölçekteki görünürlüğünün ve prestijinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü’nün 2026 Teması: Habib-i Neccar Camii

Şehit Mustafa Cambaz’ın yıllar boyunca izini sürdüğü kadim mekânlardan ilhamla hayata geçirilen Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, 2026 yılında Habib-i Neccar Camii temasıyla gerçekleştiriliyor. Antakya’nın kalbinde yer alan ve asırlardır farklı medeniyetlere tanıklık eden Habib-i Neccar Camii, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar almasının ardından yeniden ayağa kalktı. Yarışmanın özel ödül kategorisi kapsamında fotoğrafçılardan, bu kadim yapının geçmişini, bugününü ve yeniden yazılan hikâyesini aynı karede buluşturan fotoğraflar bekleniyor.

Yarışma Dört Kategoride Gerçekleşecek

Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması; 2025’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber) ve Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber) olmak üzere dört temel kategoride düzenleniyor. Ayrıca Habib-i Neccar Camii temasıyla gerçekleştirilen Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü de yarışma kapsamında takdim edilecek.

Güçlü Jüri Kadrosu ve 2 Milyon TL’lik Ödül

Yarışma, alanında deneyimli ve güçlü bir jüri tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulda; Türk Kızılayı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, eski Cumhurbaşkanlığı Özel Fotoğrafçısı ve foto muhabiri Kayhan Özer, Albayrak Medya Prodüksiyon Müdürü Emir İskender ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk yer alıyor. Her bir temel kategoride birinciye 200.000 TL, ikinciye 150.000 TL, üçüncüye 100.000 TL ödül verilirken; Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kapsamında da 200.000 TL ödül sahibini bulacak.

Mustafa Cambaz’ın İzinde Bir Hafıza Yolculuğu

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’yi adım adım gezerek ulu camileri, tarihî yapıları ve kültürel mirası belgeledi. Kadrajına giren on binlerce fotoğrafla güçlü bir arşiv bırakan Cambaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yüzlerce vatandaşımızla birlikte şehit düştü. Onun hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, fotoğraf aracılığıyla hafızayı diri tutmayı ve yarım kalan hikâyeleri tamamlamayı amaçlıyor.