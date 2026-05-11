Türkiye’nin önde gelen iş insanları, akademisyenleri ve sektör temsilcileri; Progroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekovitrin Dergisi yazarı Tuba Saraçoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “3. Aile Şirketleri Yönetimi ve İkinci Kuşak Söyleşisi” kapsamında Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu organizasyon, aile şirketlerinin geleceğine dair önemli mesajların verildiği prestijli buluşmalardan biri olarak dikkat çekti.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen organizasyonda; aile şirketlerinde sürdürülebilirlik, ikinci kuşağa devir süreçleri, kurumsallaşma, liderlik vizyonu ve Türkiye’nin ekonomik geleceği masaya yatırıldı. Etkinlik boyunca yapılan değerlendirmeler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Programın ev sahipliğini üstlenen Tuba Saraçoğlu, aynı zamanda İngilizce kitabının imza gününü de gerçekleştirdi. Saraçoğlu’nun aile şirketlerinin yönetim süreçlerini ve ikinci kuşak yapılanmalarını ele aldığı “Aile Şirketleri Yönetimi ve İkinci Kuşak” isimli kitabı, kısa sürede gördüğü yoğun ilgi sayesinde dördüncü baskıya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. İş dünyasında özellikle genç kuşak yöneticiler tarafından ilgi gören eser, aile şirketlerinin geleceğine yönelik farklı bir bakış açısı sunmasıyla öne çıkıyor.

Söyleşinin konuşmacıları arasında; 58., 59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mudo’nun sahibi Mustafa Taviloğlu ve Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Salim Çam yer aldı. Katılımcılar; Türkiye’de aile şirketlerinin dönüşümü, markalaşma süreçleri, ihracat vizyonu ve kurumsal yönetim anlayışı üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Aile Şirketleri Yönetimi ve İkinci Kuşak Söyleşisi’nin ilk buluşması 27 Kasım’da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da, ikinci buluşması ise 24 Mart 2026 tarihinde Raffles Hotel Zorlu Center’da gerçekleştirilmişti. Üçüncüsü 7 Mayıs 2026 tarihinde yeniden Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleşirken, iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Tuba Saraçoğlu’nun aile şirketleri yönetimi ve ikinci kuşak yapılanmaları üzerine yürüttüğü akademik çalışmaları ve yüksek lisans tezleri de organizasyonda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Saraçoğlu’nun özellikle kuşaklar arası iletişim, sürdürülebilir yönetim modeli ve profesyonel kurumsallaşma alanındaki çalışmaları, iş dünyasında yeni bir vizyon oluşturuyor.

Söyleşinin sonunda gerçekleştirilen kitap imza töreninde katılımcılar Saraçoğlu ile birebir sohbet etme fırsatı bulurken, organizasyon iş dünyasında uzun süre konuşulacak seçkin buluşmalar arasında yerini aldı.