Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki, 1.200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivalde boğalar, 45. kez arenaya çıktı.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip boğa güreşleri, Artvinliler için yalnızca bir müsabaka değil; kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir gelenek olmayı sürdürüyor. Festival boyunca yaylada oluşan yoğunluk, Kafkasör'ün yıllardır değişmeyen atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yılki organizasyona Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize, Erzurum, Aydın ve Muğla'dan gelen 157 boğa sahibi katıldı. Boğalar; baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride mücadele etti. Festival öncesinde düzenlenen yıldızlar boyunda ise genç boğalar 5 ayrı kategoride güreşti.

30 bin kişi arenadaydı

Kafkasör Arenası'nda iki gün boyunca süren karşılaşmaları yaklaşık 30 bin kişi takip etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren tribünleri dolduran vatandaşlar, yer bulamayanlar ise çadırların bulunduğu alanlardan mücadeleleri izledi. Organizasyonda 25 hakem ve yaklaşık 100 görevli görev yaptı.

Boğalar aylar öncesinden hazırlanıyor

Kafkasör'e çıkan her boğanın arkasında uzun bir hazırlık süreci bulunuyor. Güreş sezonu öncesinde kampa alınan boğalar, sabah yürüyüşleri ve koşularla kondisyon kazanırken; beslenmelerinde pekmez, üzüm kurusu, arpa, mısır ve yumurta gibi enerji değeri yüksek gıdalar tercih ediliyor.

Arenaya çıkmadan önce ise tüm boğalar sıkı kontrollerden geçiriliyor. Güvenlik amacıyla sivri boynuzlar törpülenirken, haksız rekabetin önüne geçebilmek için idrar örnekleri alınarak doping kontrolü yapılıyor.

Kafkasör'ün efsane isimleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da boğaların isimleri ilgi odağı oldu. Bafi, Karayel, Kaçkar, Miro, Aşkar ve Dayı gibi isimlerle arenaya çıkan boğalar, güçlerini ve karakterlerini yansıtan mücadeleleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şampiyonluk kadar prestij de önemli

Festivalde baş boğa sahibine 200 bin lira ödül verilirken, tüm kategorilerde dağıtılan toplam ödül miktarı 1 milyon 400 bin liraya ulaştı. Ancak Kafkasör'de birçok yetiştirici için en büyük ödül, yıllarca emek verdiği boğasının arenadan galip ayrılması ve adını Artvin boğa güreşleri tarihine yazdırması.

Kafkasör, sadece festival değil Artvin'in kimliği

Doğasıyla, yayla kültürüyle ve yüzlerce yıllık geleneğiyle Kafkasör Festivali, Artvin'in en önemli kültürel değerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Her yıl binlerce kişiyi aynı heyecanda buluşturan organizasyon, hem kentin turizmine katkı sağlıyor hem de Karadeniz'in en köklü geleneklerinden birini yaşatmaya devam ediyor.