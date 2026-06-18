Yapılan düzenlemeyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlenirken, "film özel bileti" adı altında yeni bir bilet türü de mevzuata eklendi.

"Film özel bileti" tanımı getirildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "film özel bileti", film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.

Bu kapsamda satılacak biletlerin fiyatları ve uygulanacak indirim oranları, sinema salonu işletmecileri ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

İndirim oranları yeniden düzenlendi

Yeni düzenlemeye göre;

Belirli yaş üzeri vatandaşlar, kamu meslek grupları, halk günü ve öğrenciler için tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar indirim uygulanabilecek.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler, sabah seansı izleyicileri, kurum bileti sahipleri ve izleyici özel bileti kullanıcıları için yüzde 50’ye kadar indirim yapılabilecek.

İnternet üzerinden alınan biletlerde ise mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10’a kadar ek indirim uygulanabilecek.

Film özel biletlerinde ise tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek ve biletler sabit fiyatla satışa sunulabilecek.

Bakanlığa bildirim zorunluluğu

Yönetmelikle birlikte film özel biletlerine ilişkin bilgilerin, Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan altyapı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Ülke genelinde geçerli olacak

Düzenleme kapsamında izleyici özel bileti ve film özel bileti için uygulanacak indirimlerin, ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak şekilde hayata geçirileceği belirtildi.