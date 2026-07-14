14 Temmuz 2026 sabah saatleri itibarıyla ons altın 4.015 dolar, gram altın ise 6.070 TL seviyelerinde işlem görüyor. Haftaya göre yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybeden gram altında, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Tahvil faizleri yükseldi, altın geriledi

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden 80 doların üzerine çıkması küresel piyasalarda enflasyon endişelerini güçlendirdi. Bunun etkisiyle ABD tahvil faizleri yükselişini sürdürdü.

ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine ulaşarak yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,60'ın üzerine çıktı. Faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetinin yükselmesi ise fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Gram altın 6 bin TL seviyesinde

Ons altındaki geri çekilme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 6.070 TL seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın yaklaşık 6.085 TL, çeyrek altın ise 9.960 TL civarında alıcı buluyor.

Geçtiğimiz hafta 6.222 TL seviyelerinde kapanış yapan gram altın, yeni haftada yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmiş durumda.

Piyasaların odağında ABD enflasyonu

Bugün açıklanacak ABD haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), küresel piyasalar açısından günün en kritik verisi olarak öne çıkıyor.

Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ya da daha sıkı para politikası uygulaması ihtimali güçlenebilir. Bu senaryo, dolar ve tahvil faizlerini desteklerken altın fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturabilir. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi ise altına kısa vadeli alım desteği sağlayabilir.

Fed beklentileri yakından izleniyor

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Özellikle enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artırımı ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığına yönelik mesajlar, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Analistler, kısa vadede ons altında 3.940 dolar seviyesinin önemli destek, 4.200 dolar seviyesinin ise güçlü direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle ABD enflasyon verisi ve Fed'den gelecek yeni mesajların önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.