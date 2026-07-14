Magyar, paylaşımında, "Herkes hediye olarak tabanca vermez." ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın NATO liderlerine takdim ettiği Sarsılmaz üretimi özel tasarım tabancayı hatırlattı.

Pakistan'dan gönderilen 90 mangonun kısa sürede tükendiğini belirten Magyar, ofisinde kendisine ise yalnızca dört mango kaldığını da mizahi bir dille paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderlere isimlerine özel hazırlanmış Sarsılmaz SR 38 model revolver hediye etmişti. Bu hediye uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Paylaşımında Macar Başbakan "Herkes hediye olarak tabanca vermez. Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler!" ifadelerini kullandı.