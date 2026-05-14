Serginin ön izleme niteliğindeki özel açılışı ve akşam yemeği, 9 Mayıs akşamı sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yeraltı, karanlık ve başlangıç kavramları etrafında şekillenen bu buluşma, serginin kavramsal çerçevesini paylaşan bir karşılaşma alanına dönüştü. Katılımcılar, sanatçının uzun yıllara yayılan mağara araştırmalarından beslenen üretimine yakından temas etme imkânı buldu.

Bu karşılaşmayı takip eden 10 Mayıs tarihinde ise Kırklareli’nde bulunan Dupnisa Mağarası’na özel bir etkinlik düzenlendi. Serginin düşünsel zemininde merkezi bir yer tutan mağara deneyimi, bu kez doğrudan yerinde, bedenle ve duyularla deneyimlendi. Katılımcılar, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumların içinde, karanlığın yalnızca görsel bir eksiklik değil; işitsel, dokunsal ve zamansal bir yoğunluk olarak varlık kazandığı bir mekânda birlikte hareket etti.

Antik Yunan düşüncesinde “arkhe” (ἀρχή), var olan her şeyin kökenini ifade eden bir kavramdır. Yalnızca bir başlangıç noktasına değil, varlığın ortaya çıkmasını mümkün kılan ilk ilkeye, ilk maddeye ya da ilk güce işaret eder. Presokratik düşünürlerin evrenin temelini anlamaya yönelik geliştirdiği farklı arkhe yorumları, görünen dünyanın altında daha derin ve daha temel bir gerçeklik bulunduğu fikrini ortaya koyar.

Özge Kahraman’ın “ARKHE: Karanlık” başlıklı sergisi, bu düşünsel zeminden hareketle karanlığı yoklukla değil, henüz biçim kazanmamış olanın potansiyeliyle ilişkilendirir. Bir şeyin var olabilmesi için önce görünmeyen bir süreçten geçmesi gerekir. Bu anlamda karanlık, başlangıcın saklı alanı olarak düşünülebilir. Bu yaklaşımın somut karşılığı ise mağaralarda bulunur. Milyonlarca yıl boyunca suyun, mineralin ve taşın yavaş hareketiyle şekillenen mağaralar, dünyanın en eski oluşum süreçlerini sessizce kaydeden doğal alanlar olarak serginin düşünsel merkezinde yer alır.

Özge Kahraman, yaklaşık on beş yıldır sürdürdüğü mağara araştırmaları aracılığıyla yeraltını yalnızca keşfedilen fiziksel bir alan olarak değil, varlığın başlangıcını düşünmeye açılan bir eşik olarak ele alır. Sanatçının üretimi, mağaralarda karşılaşılan oluşumları ve bu mekânların yarattığı deneyimi görsel bir dile dönüştürür. Noktalama tekniğiyle oluşturduğu yüzeylerde binlerce nokta bir araya gelerek mineral dokuları, taşın katmanlı yapısını ve zamanın tortulaşmasını çağrıştırır. Her bir nokta, dünyanın derinliklerinde gerçekleşen yavaş oluşum süreçlerinin küçük ama etkili bir izi gibi belirir. Bu nedenle sanatçının işleri, yalnızca bir mekânı temsil etmez; aynı zamanda arkhe kavramını, yani varlığın kökenine dair düşünceyi görünür kılmaya çalışır.