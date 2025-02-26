Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu bütçesindeki açık 2024 yılında 118,8 milyar euroya yükseldi. Bu rakam, 2023 yılına oranla 15 milyar euro artış anlamına geliyor. Bütçe açığının yarısından fazlasına, 62,3 milyar euro harcama yapan Federal hükümet sebep oldu.

MERKEZ BANKASI 1979'DAN BU YANA EN BÜYÜK ZARARI AÇIKLADI

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 2024 yılında 19,2 milyar euro zarar bildirdi. Bu, 1979 yılından bu yana açıklanan en büyük zarar olarak kayıtlara geçti. Banka, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası ve tahvil piyasasındaki gelişmeler nedeniyle zarar ettiğini belirtirken, önümüzdeki yıllarda da zarar beklendiğini duyurdu.

EKONOMİDEKİ DARALMA DİKKAT ÇEKİYOR

Federal İstatistik Ofisi’nin açıklamalarına göre, Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2024’ün son çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 0,2 küçüldü. Bu daralmanın en büyük sebeplerinden biri, ülkenin önde gelen sektörleri olan otomotiv ve makine üretimindeki düşüş olarak gösterildi.

Öte yandan, pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması beklenirken, ekonomik krizle nasıl mücadele edileceği merak konusu olmaya devam ediyor.