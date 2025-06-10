Vatandaşlık kazanan kişi sayısı, 2023 yılına göre yüzde 46 artış gösterdi. Bu dramatik yükselişin arkasında ise 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren ve vatandaşlık sürecini kolaylaştıran yeni yasal düzenleme yer alıyor. Yeni düzenleme, başvuru süreçlerini hızlandırırken, Almanca dil yeterliliği ve entegrasyon kriterlerini başarıyla yerine getiren bireylere vatandaşlık yolunu açtı.

Suriyeliler İlk Sırada, Türkler İkinci

Açıklanan verilere göre Alman vatandaşlığına kabul edilenler arasında Suriye kökenliler başı çekiyor. 2024 yılında 83 bin 150 Suriyeli, Alman pasaportu alarak vatandaşlık kazananların yüzde 28’ini oluşturdu.

Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığına geçişi ise dikkat çekici bir artış gösterdi. 2023 yılında 11 bin 790 Türk vatandaşı Alman olurken, bu sayı 2024’te 22 bin 525’e yükseldi. Böylece Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Bu veri, Türk toplumunun Almanya’daki yerleşik ve kalıcı yapısının vatandaşlıkla daha da pekiştiğini gösteriyor.

Ortalama İkamet Süresi 11 Yıl, Türklerde 23 Yılı Aştı

Destatis verilerine göre 2024 yılında Alman vatandaşlığına geçen kişilerin Almanya’da ortalama ikamet süresi 11 yıl 8 ay oldu. Ancak Türk kökenliler için bu süre oldukça uzun: Türk vatandaşlığına geçiş yapanların Almanya’da ortalama 23 yıl 1 ay yaşadığı tespit edildi. Bu durum, Türk toplumunun Almanya’daki köklü geçmişine ve kalıcı yapısına işaret ediyor.

Hızlı Vatandaşlık Hakkından 20 Bine Yakın Kişi Yararlandı

2024’te hızlı entegrasyon sağlayan ve üstün başarı gösteren bireylere sunulan özel vatandaşlık hakkından da yaklaşık 20 bin kişi faydalandı. Bu rakam, toplam vatandaşlık kabullerinin yüzde 7’sine tekabül ediyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte Almanya, bir yandan göçmen kökenli bireylerin topluma entegrasyonunu hızlandırırken, diğer yandan ülkenin demografik yapısında da köklü değişimlere zemin hazırlıyor. Vatandaşlık sürecinin kolaylaştırılması, Almanya’yı uzun vadede daha kapsayıcı ve çok kültürlü bir yapıya taşıma potansiyeli taşıyor.