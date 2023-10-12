Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Putin, “Biz sizinle en son telefon görüşmesi gerçekleştirmiştik. Elbette burada bir numaralı sorunun Karabağ çevresindeki durum olduğu açıkça belirtilmelidir. Yeterince geniş başka gündemlerimiz de var” dedi.



Aliyev’e geniş kapsamlı ve baş başa görüşme gerçekleştirme teklifinde bulunan Putin, “İlk olarak meslektaşlarımıza fikirlerini ifade etmelerini, konuşmalarını sağlayabiliriz. Daha sonra baş başa bir kez görüşelim ve konuşalım. Hassas konular da dahil olmak üzere tüm konuları detaylı bir şekilde konuşalım” ifadelerini kullandı.

Putin ile bir araya geldiği için mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, “Sizin de belirttiğiniz gibi, son zamanlarda konuşuyorduk. Kırgızistan'a yapılan devlet ziyareti çerçevesinde buluşmak için zaman ayırmanız sevindiricidir. Aslında birçok sorun var. Bence teklifiniz oldukça mantıklı. Meslektaşlarımızla ikili gündem hakkında konuşacağız, ancak konuşacak birçok konumuz da var. Bu yılın sonuçları, hem ticaret cirosu, endüstriyel işbirliği hem de ulaştırma alanındaki işbirliği açısından oldukça iyi. Birçok proje var. Ardından bölgesel konulara ve güvenlik konularına geçiyoruz. Görüşme için tekrar teşekkür ederim” dedi.