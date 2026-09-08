Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan, Türk motor sporları tarihinde bir ilklerden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İkili, Junior WRC sezonunun final yarışı olan Şili Rallisi'nde, yalnızca bir yarışa değil, Türkiye'ye ilk Dünya Ralli Şampiyonluğu'nu kazandırmaya start alacak.

Sezon boyunca gösterdiği mücadele, elde ettiği etap zaferleri ve zirve yarışındaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Ali Türkkan, şimdi kariyerinin ve Türk ralli tarihinin en kritik düzlüklerinden birinde. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç yıldızı milli sporcu, Şili'de başarıya ulaşması halinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın junior kategorisinde şampiyon olan ilk Türk pilot olarak tarihe geçecek.

Şampiyonluk düğümü Şili'de çözülecek

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12'nci ayağı olan Şili Rallisi, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Junior WRC'de sezonun kaderini belirleyecek mücadelede gözler Ali Türkkan ve Bilge Ayan ikilisinin üzerinde olacak. Sezon boyunca gösterdikleri kararlılık ve performansla şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıyan ekip, şimdi tüm sezonun emeğini zafere dönüştürmek için mücadele edecek. Takımın yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü uluslararası başarı hedefi, Şili'de gerçeğe dönüşebilecek tarihi bir eşiğe dönüştü.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Concepcion kentinde koşulacak Şili Rallisi, yoğun orman etapları, keskin virajları, değişken zemin yapısı ve sürpriz hava koşullarıyla sezonun en zorlu mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplam 311,7 kilometrelik 16 özel etapta yarışacak ekipler için küçük bir hata bile büyük sonuçlar doğurabiliyor.

Finlandiya'da gösterilen liderlik mücadelesi, Şili'ye taşınıyor

Takım, Junior WRC takviminin en önemli yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi'nde liderlik mücadelesi verirken yaşadığı talihsiz kazaya rağmen pes etmedi. Yarışın kalan bölümünde olağanüstü bir geri dönüşe imza atan Ali Türkkan ve Bilge Ayan ikilisi, rallinin en çok etap kazanan ekibi olmayı başardı, şimdi gözler Şili'de.

Son düzlük, en büyük hedef

Castrol Ford Team Türkiye'nin yıllardır uluslararası arenada sürdürdüğü başarı yolculuğu, Ali Türkkan'ın direksiyonunda tarihi bir zirveye ulaşma fırsatı yakaladı. Ali Türkkan 2025 WRC'de Acropol Rallisi'ni birinci tamamlayarak Türkiye'ye ilk kez Dünya Şampiyonası'nda etap birinciliği unvanını getirdi. Bu sezon ise Junior WRC'de birincilikle bitirdiği Hırvatistan ve Portekiz yarışları ile şampiyonluk iddiasının altını çizdi. Şili'de verilecek mücadele yalnızca bir sezonun finali değil; Türk motor sporlarının dünya sahnesindeki en önemli kilometre taşlarından biri olmaya aday.