THY, üst düzey yönetim kurulunda yeni isimlerin göreve başladığını duyurdu. THY'de Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi, bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası emekli olarak şirket yönetimindeki görevlerinden ayrıldı. Toplantıda alınan bir diğer karar ile Prof. Dr. Mecit Eş'in de Yönetim Kurulu Üyeliği sona erdi.

İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat emekliye ayrılarak yerini Prof. Dr. Murat Şeker'e bıraktı. İcra Komitesi Üyesi Ramazan Sarı istifa ederek ayrıldığı ifade edilirken Genel Müdür Bilal Ekşi'nin ise emekliye ayrıldığı ve yerine Ahmet Olmuştur'un atandığı kaydedildi.

Halihazırda Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapan Metin Gülşen, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1. Bölge Satış Başkanı olarak görev yapan Harun Baştürk'ün ise Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı kaydedildi. Üst düzey yönetim değişikliği için KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız İcra Komitesi Başkanı ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Bolat emekli olmak, İcra Komitesi Üyesi Ramazan Sarı istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmışlardır. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca münhal bulunan İcra Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Murat Şeker'in, münhal bulunan İcra komitesi Üyeliklerine Sayın Ahmet Olmuştur ve Sayın Metin Gülşen'in atanmalarına karar verilmiştir."

Genel Müdür Bilal Ekşi'nin yerine Ahmet Olmuştur'un getirilmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Ortaklığımızda Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Bilal Ekşi'nin emekli olarak ayrılması sebebiyle Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet Olmuştur'un Genel Müdür olarak atanmasına; Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapan Sayın Metin Gülşen'in Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanmasına; Satış Başkanı (1.Bölge) olarak görev yapan Sayın Harun Baştürk'ün Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Sayın Bilal Ekşi'ye Ortaklığımıza yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Sayın Ahmet Olmuştur'a, Sayın Metin Gülşen'e ve Sayın Harun Baştürk'e yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.