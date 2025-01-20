Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde pay başına 38,70 TL sabit fiyatla gerçekleşen Akfen İnşaat halka arzında toplam büyüklük 2,59 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,5 oldu.

1986 yılında kurulan ve taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içinde farklı bir kulvara dönüştürerek Türkiye ve yurtdışında farklı alanlarda projeler geliştiren ve bu anlamda önde gelen yatırım şirketi haline gelen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin talep toplama işlemleri tamamlandı.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz için talep toplama işlemlerinde satışa sunulan toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek toplamda 66.841.328 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Pay başına 38,70 TL sabit fiyatla gerçekleşen Akfen İnşaat halka arzında toplam büyüklük 2,59 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,5 oldu.

Akfen İnşaat’ın 2.586.759.394 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 66.841.328 TL nominal değerli paylarının halka arzında 260.628 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 356 adet Akfen Çalışanlarına, 72 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 261.072 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %33,15, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %6,10, Akfen Grubu çalışanları için %0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %20,00 olarak gerçekleşti.

“ŞEFFAFLIK, GÜVEN VE ORTAK

GELECEK VİZYONUNUN BİR PARÇASI”

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, konuyla ilgili olarak, “15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep topladığımız Akfen İnşaat’ın halka arzını, yalnızca bir finansal büyüme hamlesi değil, aynı zamanda şeffaflık, güven ve ortak bir gelecek vizyonunun da bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Selim Akın sözlerine şöyle devam etti:

“Bu önemli adım, şirketimizin büyüme yolculuğunda bizleri daha da motive ederken, geleceğe dair hedeflerimizi güçlendiriyor. Bundan sonraki süreçte uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklı Akfen İnşaat şirketimiz ile güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir projelerimizle ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.”