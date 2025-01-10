Akfen İnşaat’ın Halka Arzı Onaylandı

SPK, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz fiyatı 38,70 TL olarak belirlenen Akfen İnşaat, yatırımcılar için yeni bir seçenek sunacak.

Bereket Emeklilik ve Hayat’tan Yeni Fon

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ’nin “Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu”nun kuruluşuna izin verildi. Fon paylarının kurul kaydına alınması da SPK tarafından onaylandı.

Girişim Sermayesi İçin Yeni Ortaklık

SPK, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200 milyon TL başlangıç sermayesi ile “DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ” unvanıyla yeni bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verdi.

Hedef Yatırım Bankası’na Yeni Yetki

Hedef Yatırım Bankası AŞ, SPK tarafından portföy saklama hizmeti sunmak üzere yetkilendirildi. Bu yetki, yatırımcıların portföy yönetimi süreçlerinde daha güvenli bir altyapı sunmayı hedefliyor.

MHR GYO’ya İdari Para Cezası

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 2023 yılına ait finansal tabloları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, SPK şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İzinsiz Kripto Hizmetlerine Yaptırım

SPK, Türkiye’de izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yaptığı ve kaldıraçlı işlem sunduğu tespit edilen 25 internet sitesi için erişim engeli uygulanması amacıyla hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

SPK’nın aldığı bu kararlar, piyasaların şeffaflık ve güvenilirlik temelinde gelişimini desteklemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Halka arz ve yeni yatırım fırsatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, izinsiz faaliyetlere yönelik yaptırımlar piyasa düzenini korumayı hedefliyor.