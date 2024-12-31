2. Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Düzenlemesi: Artış Yüzde 1 ile Sınırlı Kalacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren düzenlemeyle, akaryakıt fiyatlarına ÖTV artışının yalnızca yüzde 1 oranında etki edeceği açıklandı. Karar, çiftçi, nakliyeci ve sanayiciye nefes aldırmayı hedefliyor.

3. Mehmet Şimşek: "Fiyat İstikrarı İçin ÖTV Artışını Sınırlandırdık"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan kararla para politikasına destek verildiğini belirtti. Şimşek, “Dezenflasyon sürecine katkı sağlamak için ÖTV artışını sınırlı tuttuk” dedi.

4. 12 Milyar TL’lik Vergiden Vazgeçildi: Hedef Sürdürülebilir Büyüme

Hükümet, akaryakıt ürünlerinde yüzde 6’lık ÖTV artışıyla vatandaşın alım gücünü korumayı ve fiyat istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

5. Akaryakıtta ÖTV Artışı TÜFE'nin Altında Kaldı: Çiftçiye ve Nakliyeciye Destek

Temmuz-Kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olmasına rağmen, ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlı tutuldu. Bu düzenlemenin özellikle çiftçiler ve sanayiciler için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

6. Akaryakıt ve Doğal Gaz Ürünlerinde Yeni Yıl Müjdesi: Vergi Artışı Sınırlı Kaldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklanan düzenleme, tüm tüketiciler için akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde fiyat artışını sınırlayarak ekonomik rahatlama sağlıyor.

7. Dezenflasyona Destek: Akaryakıtta Sınırlı Vergi Artışı

Yeni yılda akaryakıta yapılan ÖTV düzenlemesiyle fiyat artışları minimum seviyede tutulacak. Hükümet, alınan kararla fiyat istikrarına katkı sağlanacağını vurguladı.