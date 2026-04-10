ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilim ve Basra Körfezi’nde süren kriz, enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü ve gemi geçişlerine izin vermemesi, petrol piyasasında belirsizliği derinleştiriyor.

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yüzde 10’u aşan düşüş, Türkiye’de pompaya indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında 12,94 lira, benzinde ise 1,09 lira düşüş gerçekleşti.

Ancak piyasalardaki oynaklık nedeniyle bu indirim kalıcı olmayacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zam sonrası fiyatların büyük şehirlerde şu seviyelere çıkması öngörülüyor:

İstanbul: Benzin 62,62 TL, motorin 76,55 TL

Ankara: Benzin 63,59 TL, motorin 77,68 TL

İzmir: Benzin 63,87 TL, motorin 77,96 TL

Doğu illerinde ise fiyatların daha da yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Bugün uygulanan indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 62,18 TL, motorinin litre fiyatı ise 72,43 TL seviyesine gerilemişti.

Uzmanlar, küresel jeopolitik risklerin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle petrol arzına yönelik gelişmelerin, önümüzdeki günlerde fiyatların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.