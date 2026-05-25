Yollardaki bakım yetersizliği nedeniyle meydana gelen lastik yarılması, jant yamulması ve alt takım hasarları çoğu zaman sürücüler tarafından "görünmeyen kaza" olarak değerlendiriliyor. Ancak hukukçular bu durumun yasal bir hak doğurduğunu belirtiyor. Kapatılmayan bir çukura düşüp hasar gören otomobilin ya da bozuk yoldaki ihmaller nedeniyle yaşanan maddi kayıpların bedeli, "hizmet kusuru tazminatı" kapsamında ilgili kurumdan (Belediye veya Karayolları Genel Müdürlüğü) tahsil edilebiliyor.

"Bu Bir Kaza Değil, Hizmet Kusurudur"

Konuya ilişkin sürücülere kritik uyarılarda bulunan Bursa Barosu avukatlarından İbrahim Gödel, Karayolları Trafik Kanunu’na göre yolun yapımı ve bakımından sorumlu kamu kurumlarının yol güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Şehir içi yolların belediyelerin, şehirlerarası karayollarının ise Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu belirten Avukat Gödel, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca devlet ve kamu hizmeti gören idareler, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında kusurlu hareket ederlerse verdikleri zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yol bozukluğu nedeniyle meydana gelen kazalarda ilgili idare kusurlu bulunduğu takdirde zararı karşılamak durumundadır. Örneğin keskin virajlarda yeterli işaretleme yapılmamışsa veya çukurlarla dolu bir yol zamanında onarılmamışsa, bu durum idarenin hizmet kusuru sayılır ve tazminat sorumluluğu doğar."

Tazminat Almak İçin Bu Adımlara Dikkat!

Bozuk yollar nedeniyle mağduriyet yaşayan sürücülerin haklarını ararken izlemesi gereken yasal süreci anlatan Gödel, delil toplamanın önemine vurgu yaptı. Hak kaybı yaşamamak için şu adımların atılması gerekiyor:

Tutanak Tutun: Trafik kazası tespit tutanağı, hasar nedeninin belgelenmesi açısından en temel kanıttır.

Fotoğraflayın ve Kaydedin: Araçların kazaya uğradığı yerler, yol yüzeyindeki çukurlar, kazaya sebebiyet veren taş veya fren izi gibi tüm ayrıntılar plaka görünecek şekilde fotoğraflanmalıdır.

Belgeleri Saklayın: Ehliyet, ruhsat, sigorta bilgileri, araç ekspertiz raporları ve varsa sağlık raporları titizlikle saklanmalıdır.

Hukuki Süreç Nasıl İşliyor?

Kaskosu olmayan sürücülerin, araç onarım bedelini kendileri ödedikten sonra kusurlu idareden tazmin talep edebileceğini belirten Avukat İbrahim Gödel, süreç hakkında şu bilgileri verdi:

"Maddi tazminat kapsamında araç hasarı, tedavi giderleri, sürekli sakatlık veya iş gücü kaybı gibi zararlar ile manevi tazminat talep edilebilir. Hukuki süreçte, idareye karşı tam yargı davası açılmadan önce genellikle idareye zarar tespiti talepli yazılı bildirim yapılır. İdare 60 gün içinde cevap vermezse veya verilen cevap olumsuz olursa, İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açılabilir."