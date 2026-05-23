Fuarda katılımcı olarak yer alan 61 üyesiyle güçlü bir temsil ortaya koyan TAYSAD, yürüttüğü görüşmeler ve temaslarla sektör temsilcilerini bir araya getirirken, iş birliği odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Yakup Birinci, “Automechanika İstanbul, üyelerimizin küresel ölçekte yeni bağlantılar kurduğu, teknoloji ve üretim kabiliyetini dünyaya gösterdiği son derece verimli bir organizasyon oldu” dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Automechanika İstanbul 2026 kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Türk otomotiv tedarik sanayisinin üretim gücünü, mühendislik yetkinliğini ve dönüşüm kapasitesini uluslararası platformda sergiledi. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle elektrikli araç teknolojileri, sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve yeni nesil mobilite çözümleri ön plana çıktı. TAYSAD, üyeleriyle birlikte yürüttüğü temaslarla sektörün küresel rekabet gücünü desteklerken, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının oluşmasına katkı sağladı.

Sektörün dönüşüm gücü uluslararası ziyaretçilerle paylaşıldı

Automechanika İstanbul’un sektöre sağladığı katkıya dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, “Fuarda gerçekleştirdiğimiz temaslar, Türk otomotiv tedarik sanayisinin küresel pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Üyelerimizin üretim esnekliği, kalite standartları, mühendislik kabiliyeti ve hızlı adaptasyon gücü uluslararası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle elektrifikasyon ve mobilite dönüşümüne yönelik çözümlerimiz, yabancı sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Automechanika İstanbul boyunca çok sayıda yeni iş bağlantısı kurulurken mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik de önemli görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yeni nesil mobilite vizyonunu öne çıkardı

Fuar kapsamında öne çıkan gündem başlıklarını değerlendiren Yakup Birinci, “Küresel otomotiv ekosistemi artık yalnızca üretim gücüyle değil, teknoloji geliştirme kapasitesiyle de şekilleniyor. Bu dönüşüm sürecinde Türk otomotiv tedarik sanayisinin sahip olduğu bilgi birikimi ve üretim altyapısı önemli avantaj sağlıyor. Automechanika İstanbul’da özellikle batarya teknolojileri, yazılım geliştirme, yapay zekâ destekli üretim süreçleri ve enerji verimliliği alanlarında yürütülen çalışmalar yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmeler, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir platform oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir büyüme ve yerlileşme hedefleri öne çıktı

Birinci, sektörün gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini ise şöyle sürdürdü: “Otomotiv sanayisinde dönüşüm artık yalnızca ürün tarafında değil, üretim modellerinde de hız kazanıyor. Avrupa Birliği regülasyonları, karbon nötr üretim hedefleri ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma, sektörümüzün önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Biz de TAYSAD olarak üyelerimizin bu dönüşüme daha hızlı uyum sağlaması adına çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle yerlileşme oranını artıracak teknolojilere yatırım yapılması, kritik komponentlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Automechanika İstanbul’da gördüğümüz yoğun ilgi de Türk otomotiv tedarik sanayisinin bu dönüşümde güçlü bir oyuncu olmaya devam edeceğini açık şekilde gösterdi.”