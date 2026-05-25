Yaz sezonunun yaklaşması ve 9 günlük bayram tatili planları, ikinci el araç satışlarını yeniden canlandırdı. Son aylarda durgun seyreden piyasada hareketliliğin artması hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü.

Her bütçeye uygun ticari ve hususi araçların yer aldığı pazarda vatandaşların özellikle aileleriyle birlikte araç incelemesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ustalarıyla birlikte araç kontrolü yaparken, bazıları ise bayramda memlekete ya da tatile kendi araçlarıyla gitmek için satın alma hazırlığına başladı.

Yalova’dan araç almak için Bursa’ya geldiğini söyleyen Haluk Ergün, Bursa piyasasının çevre illere göre daha yüksek olduğunu belirterek, “İnsanlar araç kiralamaya yüksek ücret vermek yerine araç satın almayı daha mantıklı buluyor. Geçen yıla göre fiyatlar daha dengeli görünüyor. Bayram sonrası ise fiyatların biraz daha gerileyebileceğini düşünüyorum” dedi.

Aracını satmak için oto pazarına gelen Ömer Güneş ise bayram öncesi ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, “Aileler pazara yoğun ilgi gösteriyor. Bayram üstü olduğu için hareketlilik var. Şu an satışlar iyi gidiyor ancak bayram sonrası piyasanın nasıl olacağını kestirmek zor” diye konuştu.

Uzmanlar ise yaz aylarıyla birlikte ikinci el piyasasında hareketliliğin devam edebileceğini, ancak fiyatların döviz kuru ve kredi piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.