İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımları ele aldı. Görüşmede özellikle ateşkes süreci ve kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin çözüm yolları masaya yatırıldı.

Pezeşkiyan, İran’a yönelik saldırıların durdurulması konusunda destek veren ülkelere teşekkür ederek, Türkiye’nin bu süreçteki tavrının önemli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “Türkiye’nin saldırıları kınayan duruşu ve Türk milletinin İran’la sergilediği güçlü dayanışmayı takdir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin bölgedeki tüm cepheleri içine alması gerektiğini belirtti. Özellikle Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

İsrail’in politikalarının bölgede gerilimi artırdığını savunan Pezeşkiyan, İslam ülkelerine birlik çağrısı yaparak uluslararası toplumun daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. ABD ve İsrail üzerinde baskı kurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

İran’ın ateşkesi bölgesel istikrarı korumak ve çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla kabul ettiğini belirten Pezeşkiyan, sürecin devamının ise karşı tarafın yükümlülüklerine bağlı olacağını vurguladı.