Uzmanlar; aşırı sıcaklar, uykusuzluk ve yorgunluğun getirdiği refleks yavaşlamasına karşı uyarılarda bulunuyor.

İşte bayram yolunda hem can güvenliğinizi koruyacak hem de konforlu bir seyahat yapmanızı sağlayacak altın değerindeki tavsiyeler:

Yolculuk Zamanlamasını Doğru Ayarlayın

Yaz sıcağının en yoğun olduğu öğle saatlerinde (11.00 - 15.00 arası) uzun yola çıkmaktan kaçının. Aşırı sıcaklar hem sürücüde halsizlik yapar hem de araç lastiklerinin asfalt sıcaklığıyla birlikte daha çabuk yıpranmasına yol açar. Mümkünse yolculuğunuzu sabahın erken saatlerine veya akşam serinliğine planlayın.

Yola Çıkmadan Önce Uykunuzu İyi Alın

"Gece trafiğe çıkayım, yol boş olur" düşüncesi eğer uyku düzeniniz buna alışkın değilse büyük bir riske dönüşebilir. Yola çıkmadan önceki gece en az 7-8 saat kesintisiz uyumuş olmaya özen gösterin. Uykusuzluk, alkollü araç kullanmaya eşdeğer bir dikkat dağınıklığı yaratır.

"2 Saatte Bir 15 Dakika" Kuralını Unutmayın

"Yol bitsin de hemen varalım" aceleciliği bayram kazalarının en büyük nedenlerinden biridir. Direksiyon başında dikkat süresi ortalama 2 saattir.

Her 2 saatte veya 200 kilometrede bir mutlaka mola verin.

Araçtan inip temiz hava alın, yüzünüzü yıkayın ve hafif esneme hareketleri yaparak kan dolaşımınızı hızlandırın.

Vücudunuzu Susuz Bırakmayın (Dehidrasyona Dikkat)

Direksiyon başındayken fark etmeseniz bile sıcak hava ve klima kullanımı vücudun su kaybetmesine neden olur. Susuzluk ise baş ağrısı, ani yorgunluk ve konsantrasyon kaybını tetikler. Yolculuk boyunca yanınızda mutlaka yeterli miktarda su bulundurun ve düzenli aralıklarla tüketin. Ağır ve uykunuzu getirecek yağlı yiyecekler yerine hafif gıdaları tercih edin.

Araç İçi Sıcaklığı Dengede Tutun

Klimanızı dışarıdaki hava sıcaklığının en fazla 5-6 derece altına ayarlamaya çalışın. Araç içinin çok soğuk olması, molalarda dışarı çıktığınızda vücudunuzun sıcaklık şoku yaşamasına ve halsiz düşmenize neden olabilir. Ayrıca içerideki havanın kalması uykunuzu getirebileceği için ara sıra camları açarak içeriye temiz hava girmesini sağlayın.

Takip Mesafenizi Koruyun, Acele Etmeyin

Bayram trafiğinde yollar her zamankinden daha yoğun ve akış değişkendir. Önünüzdeki araçla aranızdaki güvenli takip mesafesini asla ihlal etmeyin. Hatalı solamalardan kaçının ve hız sınırlarına harfiyen uyun.