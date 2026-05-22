Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile düzenlenen fuar; Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Asya’ya uzanan geniş coğrafyada sektörün geleceğini şekillendiren en stratejik ticaret ve iş platformu olarak bir kez daha öne çıktı. Dört gün boyunca kurulan özel alanlar ve interaktif etkinliklerle ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunan Automechanika Istanbul 2026, güçlü uluslararası katılımı, yeni nesil teknolojileri ve kurulan iş birlikleriyle sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ekovitrin, Automechanika Istanbul 2026’nın Nabzını Tuttu İndirim Geldi: İşte 22 Mayıs 2026 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları İçeriği Görüntüle Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en büyük buluşmasında, fuarın çeyrek asırlık başarısı ve mobilitenin geleceği masaya yatırıldı. Automechanika Istanbul Fuar Direktörü Ceyda Alp Acımış ve Automechanika Istanbul Proje ve Mobilite Direktörü Can Berki, sektördeki dönüşümü ve küresel iş hacmini Ekovitrin’den Ali Karabaş’a değerlendirdi.

Automechanika Istanbul 2026, 25’inci yılında otomotiv satış sonrası sektöründeki dönüşümü yalnızca ürün ve teknolojilerle değil; deneyim odaklı özel alanlar, stratejik iş birlikleri ve yenilikçi fuar uygulamalarıyla da sahneye taşıdı. Elektrikli araç teknolojilerinden detailing uygulamalarına, kariyer fırsatlarından canlı sanat performanslarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunan buluşma; sektör profesyonelleri, üreticiler, distribütörler ve satın almacılar için çok katmanlı bir iş ve networking platformu oluşturdu. Bu yıl 41 ülkeden yaklaşık 1.400 katılımcıyı 40.000 m²'yi aşkın net stant alanında ağırlayan fuar; çeyrek asırlık mirasını geleceğin vizyonuyla birleştirerek bölgesel ve küresel ticaret hacmini büyütmeyi hedefledi.

25. Yıl’a Özel Deneyim Noktaları Fuara Damga Vurdu

Automechanika Istanbul 2026 kapsamında hayata geçirilen özel alanlar, ziyaretçilere otomotiv satış sonrası sektörünün dönüşümünü yakından deneyimleme fırsatı sundu. Salon 11’de yer alan Automechanika Academy programında sektör profesyonelleri; mobilite, sürdürülebilirlik, teknoloji ve aftermarket’in geleceğine ilişkin güncel başlıklarda uzman isimlerle bir araya geldi. Bu program kapsamında, Automechanika Istanbul ve Başbuğ Group iş birliği ile fuarın ikinci gününde saat 16:00'da Salon 2'deki Başbuğ Group standında "Tedarik zinciri yönetimindeki dönüşüm" isimli bir panel düzenlendi.

Automechanika Istanbul Fuar Direktörü Ceyda Alp Acımış ve Automechanika Istanbul Proje ve Mobilite Direktörü Can Berki

Önceki yıllardaki gibi yine Salon 12’de yer alan Innovation4Mobility by Bakırcı, elektrikli araç teknolojileri ve yeni nesil mobilite çözümlerine odaklanan uygulamalı deneyim alanlarıyla dikkat çekerken; aynı salondaki Automechanika Detailing Arena by Olex Films, renkli yarışmalarla araç bakım, koruma ve detailing uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. Salon 12’de ayrıca TOBFED Etkinlik Alanı da fuar boyunca uygulamalı atölye programlarına ev sahipliği yaptı. Program kapsamında araç üzerinde “Cam Filmi Uygulama Atölyesi” ve “PPF Uygulama Atölyesi” düzenlendi. Profesyonel ekipler tarafından canlı olarak gerçekleştirilen uygulamalar sırasında ziyaretçiler performansları yakından takip edebilirken, dileyen katılımcılar uygulamaları birebir deneyimleme fırsatı da buldu.

Salon 11’de yer alan Innovation4Mobility Additive Manufacturing Zone by 3D Teknomarket özel alanı, eklemeli imalat ve 3D yazıcı teknolojilerinin otomotiv sektöründeki yenilikçi uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu. Daha düşük maliyet, daha hızlı üretim süreçleri ve yüksek tasarım esnekliği sunan bu yeni nesil teknolojiler sayesinde kalıpsız üretim fuarda yakından deneyimlendi. Salon 12A’da yer alan Premium Event Area’da üniversite kulüplerinin geliştirdiği özel araç projeleri, performans araçları ve dikkat çekici çalışmalar sergilenirken; eleman.net iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen Kariyer Alanı’nda ise otomotiv sektöründeki istihdam fırsatları sunuldu.

Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan, Edding katkılarıyla ve sanatçı Cem Güventürk’ün yönetmenliğindeki Araç Boyama Etkinliği, Salon 10’da ziyaretçilere tam anlamıyla “renkli” bir deneyim yaşattı. Salon 10 ve 11 geçişinde konumlanan “25. Yıl Tüneli” ise Automechanika Istanbul’un çeyrek asırlık yolculuğunu gözler önüne serdi.

Yeni Uygulamalarla Daha Güçlü Bir Fuar Deneyimi

Automechanika Istanbul 2026, katılımcılar ve ziyaretçiler için geliştirdiği yeni uygulamalarla fuar deneyimini daha verimli hale getirdi. Dünya çapında farklı Automechanika fuarlarında yer alan katılımcı firmalar için oluşturulan “Automechanika Lovers” sadakat programı, markaların fuarla kurduğu güçlü bağı ön plana çıkaran avantajlar sundu. Premium paket kullanan katılımcılar ise stant etiketleri, video ekranları ve salon planları gibi basılı materyallerde özel olarak konumlandırıldı. Ayrıca ziyaretçiler; ticari araç, tarım, e-mobilite ve yeniden üretim (remanufacturing) alanlarında faaliyet gösteren katılımcıları, özel “Taşıt Uyumluluğu” etiketleri sayesinde kolaylıkla ayırt edebildi.

Automechanika Istanbul, Güçlü Partnerlerle Büyümeye Devam Etti

Aktarma organları ve şasi teknolojilerinin yanı sıra aktif ve pasif güvenlik çözümlerinde dünya lideri olan ZF, teknoloji liderliği ve inovasyon gücüyle geleceği şekillendirirken; ZF Aftermarket bağımsız yenileme pazarında atölyelerin, distribütörlerin ve filoların tüm ihtiyaçlarına cevap vererek bugünün ve yarının gereksinimleri arasında sağlam bir köprü kurdu. Automechanika Istanbul Teknoloji & İnovasyon Partneri ZF Aftermarket, ileri seviye servis konsepti olan ZF [pro]Tech’in Türkiye lansmanını bu fuarda gerçekleştirdi. ZF Aftermarket, yeni ZF [pro]Tech plus programı ile orijinal ekipman (OE) uzmanlığını sahaya taşıyarak bağımsız binek araç atölyelerine teknik eğitimlerle kapsamlı destek avantajı sağladı.

Automechanika Istanbul; stratejik partnerleri Geleceğin Mobilite Sponsoru MAHLE, Güç Sponsoru YANMAR, Atölye Çözümleri Partneri Hartridge, Innovation4Mobility Partneri BAKIRCI ve Bakım, Onarım ve Tamirhane Partneri IBIS ile güçlenmeye ve büyümeye devam etti.

Türkiye’nin En Yüksek Oranlı Uluslararası Katılımı Yine Bu Fuardaydı

Automechanika Istanbul 2026 kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Fas, Hindistan, Hong Kong, İspanya, Güney Kore, Pakistan, Singapur ve Tayvan başta olmak üzere birçok ülkeden uluslararası pavilyonlar, dört gün boyunca ziyaretçilerle buluştu. %55 oranındaki uluslararası katılımcı firma oranı ile Automechanika Istanbul, bir kez daha Türkiye’de düzenlenen en uluslararası nitelikli fuar olma özelliğini elinde taşıdığını kanıtlayarak kapılarını başarıyla kapattı.