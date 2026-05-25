Motor sporlarını markanın gelişiminde her zaman önemli bir alan olarak gören Škoda, 125 yıllık süreçte yalnızca sportif başarılar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda üretim modellerine ilham veren dayanıklılık, performans ve teknoloji deneyimi de kazandı.

Škoda’nın motor sporları tarihindeki ilk önemli adımlarından biri, 1901 yılında Narcis Podsedníček’in Paris-Berlin yarışına Laurin & Klement Slavia B motosikletiyle katılması oldu. 1906’da Václav Klement’in Vienna-Graz-Vienna yarışında elde ettiği derece, markanın dört tekerlekli yarışlardaki ilk başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Škoda’nın ilk önemli yarış araçlarından biri: Laurin & Klement FC

Laurin & Klement FC, Škoda motor sporları tarihinin ilk önemli yarış otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. 1908 yılında geliştirilen model, markanın motor sporlarındaki erken dönem başarılarında büyük rol oynadı. Laurin & Klement’in motosiklet yarışlarındaki başarılarının ardından geliştirilen FC serisi, Avrupa’nın en zorlu dayanıklılık ve tırmanma yarışlarında elde ettiği zaferlerle Mladá Boleslav merkezli markanın adını duyurdu. Baş mühendis ve yarış pilotu Otto Hieronimus’un geliştirdiği araçlar, dönemi için dikkat çekici performans değerlerine ulaştı. Hieronimus, 1908’de Brooklands pistinde 118.72 km/s hıza ulaşarak dünya hız rekoru kırarken, Laurin & Klement FC modelleri Semmering, Zbraslav-Jíloviště ve Prinz-Heinrich-Fahrt gibi önemli yarışlarda sınıf zaferleri elde etti. Bu başarılar, Laurin & Klement’in motor sporlarını markanın gelişiminde stratejik bir alan olarak görmesinin temelini oluşturdu.

Marka, 1936 Monte-Carlo Rallisi’nde Škoda Popular ile sınıf ikinciliği elde ederek dayanıklılık ve güvenilirliğini uluslararası arenada kanıtladı. 1960’lı yıllarda Octavia Touring Sport ile Monte-Carlo’da sınıf zaferleri gelirken, 1970’lerde efsanevi Škoda 130 RS dönemi başladı. 130 RS, 1977 Monte-Carlo’daki çifte sınıf zaferi ve 1981 Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası başarısıyla Škoda motor sporları tarihinin simge modellerinden biri haline geldi.

1990’lı yıllarda Favorit ile başarılarını sürdüren Škoda, 1994’te tek akstan çekişe sahip 2.0 litre altı otomobiller kategorisinde FIA Dünya Ralli Şampiyonası genel zaferine ulaştı. 2000’li yıllarda Octavia WRC ve ardından Fabia ile yeni bir dönem başladı. Fabia S2000, Rally2 ve Rally2 evo jenerasyonlarıyla Škoda, müşteri takımları için de dünya çapında güçlü bir ralli markası haline geldi.

Rally2 dünyasının yıldızı

Fabia, FIA Rally2 kategorisinin en başarılı yarış otomobillerinden biri olarak öne çıktı. 2015’te WRC2 üreticiler şampiyonluğunu kazanan Škoda, bu başarısını sonraki üç sezonda da tekrarladı. Esapekka Lappi, Pontus Tidemand, Jan Kopecky, Pierre-Louis Loubet, Andreas Mikkelsen ve Emil Lindholm gibi pilotlarla önemli şampiyonluklar elde edildi. 2023’te Andreas Mikkelsen, yeni Fabia RS Rally2 ile ikinci WRC2 dünya şampiyonluğunu kazanarak markanın başarı hikayesini sürdürdü.

Škoda’dan 125. Yıla Özel Fabia Motorsport Edition

Škoda Motorsport’un 125 yıllık mirası, markanın seri üretim modellerine de ilham vermeye devam ediyor. Monte Carlo versiyonları, RS performans modelleri ve sınırlı üretimler, bu yarışçı ruhu günlük kullanıma taşıyor. RS adının “rally-sport” ifadesinden gelmesi de markanın motor sporlarıyla kurduğu güçlü bağı ortaya koyuyor.

Škoda, motor sporlarındaki 125’inci yılını ise, başarılarının yanı sıra özel bir modelle de kutluyor. Marka, Fabia Motorsport Edition adını verdiği sınırlı üretim modeliyle ralli mirasını yollara taşıyor. Sadece 125 adet üretilecek özel seri, Fabia 130 versiyonu temel alınarak geliştirildi ve 130 kW güç üreten 1.5 TSI motoruyla şimdiye kadar üretilen en güçlü seri üretim Fabia modeli olarak öne çıkıyor.

Fabia RS Rally2’den ilham alan tasarım detayları, beyaz gövde rengi, siyah tavan, özel yarış grafiklerinin yanı sıra her otomobilde yer alan numaralandırılmış plaket ve sahiplerine sunulan özel koleksiyon kutusu, modeli daha da ayrıcalıklı hale getiriyor. İç mekanda karbon görünümlü detaylar, sportif koltuklar ve Škoda Motorsport 125 logoları dikkat çekerken, özel seriye sahip olan müşterilere ayrıca Fabia RS Rally2’nin güvenlik kafesinden alınmış özel bir parça da hediye ediliyor.

Elektrikli Yarış Geleceğine Bakış: Yeni Enyaq RS Race

Škoda Motorsport, tamamen elektrikli yeni Enyaq RS Race konseptiyle motor sporları deneyimini sürdürülebilir teknolojilerle de bir araya getiriyor. Yeni Enyaq Coupé RS temel alınarak geliştirilen konsept model, daha alçak ve geniş gövde yapısının yanı sıra 300 kilogramdan fazla hafifletilmiş gövdesiyle de dikkat çekiyor. Karbon fiber yerine kullanılan sürdürülebilir biyokompozit ve keten fiber malzemeler hem ağırlığı azaltıyor hem de gelecekte seri üretim modellerde kullanılabilecek yenilikçi çözümlere ışık tutuyor. Fabia RS Rally2’den ilham alan yarış DNA’sını taşıyan Enyaq RS Race, genişletilmiş şasi yapısı, özel süspansiyon sistemi, yarış tipi el freni, diferansiyel yapısı ve roll-cage donanımıyla pist odaklı bir karakter sunarken, Škoda’nın elektrikli performans ve sürdürülebilirlik vizyonunun da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Škoda Motorsport, 125’inci yılında geçmiş başarılarını kutlarken geleceğe de aynı tutkuyla bakıyor. Marka, motor sporlarında elde ettiği deneyim, taraftarlarının desteği ve Fabia RS Rally2’nin başarılarıyla yeni zaferler için yoluna devam ediyor.