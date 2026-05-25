Servisin iddiaları reddetmesi üzerine ekspertiz raporu alan mağdur vatandaş, konuyu yargıya taşıdı.

3 Günlük Gizem: "Usta Yok" Dediler, Aracı Gizlice Onardılar

İstanbul’da yaşayan Rıdvan Bay, 2025 yılında engelli çocuğu adına ÖTV muafiyeti kapsamında sıfır kilometre bir araç satın aldı. Aracını gözü gibi koruyan ve kapalı otoparkta muhafaza eden Bay, fren balatalarından gelen ses ve iç aksamdaki gürültü şikayetiyle aracını Bahçelievler’deki Toyota yetkili servisine teslim etti.

Aynı gün teslim edileceği söylenen araç, "yol testi yapılamadı", "usta serviste değil" gibi çeşitli bahanelerle tam 3 gün boyunca serviste tutuldu. Üçüncü günün sonunda mesai bitimine yakın aranan Bay, aracını hiçbir yetkili bulamadan, sadece otopark görevlisinden teslim alabildi. Ancak bu süreçte resmi belgelere aracın sadece 1 günde bakımdan çıktığı şeklinde yanıltıcı bir kayıt düşüldü.

Arkadaşının Dikkati Skandalı Ortaya Çıkardı

Aracı teslim aldığında far çevresinde lekeler ve izler fark eden Rıdvan Bay, sorunların da çözülmediğini gördü. Durumdan şüphelenen bir arkadaşının uyarısı üzerine yeniden yetkili servise giden Bay, boya ölçüm testi talep etti.

Rıdvan Bay yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben durumun farkına varınca tavırları değişti. Hemen beni ön sıraya aldılar. Yapılan ölçümde sağ çamurluk ve sağ kapıda boya olduğu söylendi. Aracımı yetkili servis dışında hiçbir yere götürmediğimi söylediğimde ise ukala bir tavırla 'Biz böyle bir işlem yapmayız, isterseniz hukuki yola başvurabilirsiniz' dediler."

Ekspertiz Raporu Skandalı Belgeledi

Servisin sorumluluk kabul etmemesi üzerine bağımsız bir ekspertiz firmasına giden Bay, hayatının şokunu yaşadı. Ekspertiz raporunda;

Sağ çamurluğun komple boyandığı,

Şoför tarafı arka kapısında sök-tak işlemi yapıldığı ve iç-dış boyandığı kesin olarak tespit edildi.

Daha da şüphelisi, olay esnasında araçla ilgilenen servis personelinin de apar topar işten çıkarıldığı öğrenildi.

"Yetkili Servise de Güvenemeyeceksek Kime Güveneceğiz?"

Yaşanan duruma isyan eden Rıdvan Bay, "Sıfır kilometre araç aldım ve yalnızca yetkili servise teslim ettim. Yetkili servislere de güvenemeyeceksek artık kime güveneceğiz bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve aracımın değer kaybının karşılanmasını istiyorum" diyerek adalet aradığını belirtti.

Avukat Burhan Kaan Bay: "Ciddi Bir Güven İhlali ve Şaibe Var"

Olayı yargıya taşıyan mağdur avukatı Burhan Kaan Bay ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Burada sadece bir servis kusurundan bahsetmiyoruz. Burada ciddi bir güven ihlali var. Asıl sorun, müvekkilime bilgi verilmeden bu onarım işlemlerinin gizlice yapılmasıdır. İş emri numarasında araç üç günde teslim edilmesine rağmen aynı gün teslim edilmiş gibi belge düzenleniyor. Müvekkilin aracıyla ilgilenen çalışan işten çıkarılıyor. Olay aslında ortada olmasına rağmen yetkili servis bunu inkar ediyor. Gerek ekspertiz gerekse bilirkişi raporlarıyla bu durumu yargıda elbet ispatlayacağız."

Kandırıldığını belirten aile, araçta oluşan değer kaybının tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı. Servis zincirinin yargılama sürecinde nasıl bir savunma yapacağı ise merak konusu.