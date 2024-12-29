1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Ardından İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” üzerine yüksek lisans yaparak akademik çalışmalarını sürdürdü.

Siyasi kariyerine AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başlayan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen çeşitli projelerde aktif rol oynayan Özdemir, teşkilatın gençlik politikalarına önemli katkılar sağladı.

2014 yılında Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilen Özdemir, bu süreçte teşkilat çalışmaları ve komisyonlarda görev aldı. 2019’da tekrar İBB Meclis Üyesi seçilen Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenerek İstanbul’un ulaşım politikalarına yön verdi.

Nisan 2022’de Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine gelen Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik konularında dikkat çeken projelere imza attı. Özellikle deprem riskine karşı aldığı önlemler ve insan odaklı hizmet anlayışıyla tanınan Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yeni Göreviyle İstanbul’a Yeni Enerji

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Abdullah Özdemir, İstanbul’un siyasi ve sosyal yapısına katkıda bulunmayı ve partinin İstanbul’daki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Bu atamanın teşkilatta ne gibi yeniliklere yol açacağı ise kamuoyunda merakla bekleniyor. Özdemir’in liderliğinde AK Parti İstanbul teşkilatının daha aktif bir çalışma dönemi geçirmesi bekleniyor.