AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan ilçesini ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, 'Denizli'mizin her köşesinde hemşehrilerimizle iç içe olmayı sürdürüyoruz. Buldanlı üreticimizin, esnafımızın ve hemşehrilerimizin beklentilerini dinledik, çözümü için gerekli girişimleri başlattık' dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Buldan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Coşan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret programında partililerle bir araya gelindi. Düzenlenen toplantıda değerlendirmeler ve istişareler yapıldı, ardından da Buldan ilçesindeki muhtarlarla buluşuldu, talep ve öneriler alındı.

''Denizli'miz için çalışmaya devam edeceğiz''

İlçedeki temasların ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti kadroları olarak her fırsatta sahadaki vatandaşın yanında olduklarını vurguladı. Subaşıoğlu, 'Denizli'mizin her köşesinde hemşehrilerimizle iç içe olmayı sürdürüyoruz. Buldanlı üreticimizin, esnafımızın ve hemşehrilerimizin beklentilerini dinledik, çözümü için gerekli girişimleri başlattık. İlçemizin kalkınması ve hemşehrilerimizin sorunlarının çözülmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' dedi.