Adres Değişikliğinde Aile Hekimi Değişikliği Zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşlar adres değişikliği yaptıklarında 30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği yapmazlarsa, yeni ikametgahlarına göre en yakın ve uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek. Bu değişiklikle birlikte, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması hedefleniyor. Yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanacak ve özellikle nüfus yoğunluğu olan bölgelerde, kişilerin aile hekimi kayıt değişiklikleri yapılacak. Bu birimlerde görev yapan aile hekimlerine yeni atamalar yapılacak.

Aile Hekimliği Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması

Aile hekimliği başına düşen nüfusun azaltılmasıyla birlikte, hekim ile hasta arasındaki ilişki daha etkin hale getirilecek. Bu da özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra tüm aile hekimliği hizmetlerinde hastalara daha fazla zaman ayrılmasını sağlayacak ve hizmet kalitesi artacak. Ayrıca, aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının azami ve asgari seviyeleri belirlenerek, aile hekimlerinin özlük hakları korunacak ve vatandaşların hizmete erişimi sağlanacak.

Acil Sağlık Hizmetleri ve Esneklik Sağlanacak

Yeni yönetmelik, acil sağlık hizmetleri, adli işlemler ve defin ruhsatı gibi hizmetlerin daha düzenli bir şekilde entegre sağlık merkezlerinde sunulmasını sağlayacak. Bu merkezlerde, vatandaşlara 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti verilecek. Ayrıca, aile sağlığı merkezlerinin ilçe merkezlerinde de konumlanması sağlanarak, esneklik tanınacak ve aile sağlığı merkezlerinin açılması hızlandırılacak. Artık apartman gibi yaşam alanlarında da aile sağlığı merkezleri açılabilecek.

Aile Hekimliği Uzmanlarına Öncelik

Yönetmelik değişikliğiyle, aile hekimliği uzmanlarının aile sağlığı merkezlerine geçişi hızlandırılacak. Aile hekimliği uzmanları, boş olan birimleri öncelikli olarak tercih edebilecekler. Bu düzenleme ile aile hekimliği uzmanlarının sayısının artırılması hedefleniyor. Bu sayede, vatandaşlar birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzman hekimlerle daha fazla karşılaşacak ve sağlık hizmetlerine güven artacak.