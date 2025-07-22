Yapılan değerlendirmede, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu ancak bu hastalığın 26 yıldır tekrarlamadığı belirtildi. Adli Tıp, mevcut dosyada AML ile ilgili herhangi bir patoloji raporu ya da güncel tedavi belgesi bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, lenfoma (lenf kanseri) iddialarına ilişkin de dosyada herhangi bir tanıya rastlanmadığı vurgulandı. Kurum, İzmir'de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu ifade ederek, Çalık’ın sağlık durumunun daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için tam donanımlı bir hastanede ileri tetkiklerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.