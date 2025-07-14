HAVUZLARDAN BULAŞMA RİSKİ VAR

Adenovirüs; solunum yolları, göz, bağırsak sistemi ve karaciğeri etkileyebilen bir virüs türü. Genellikle hafif atlatılsa da, özellikle göze bulaşması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gırtlak enfeksiyonu, bronşit, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilen virüs, özellikle 1 yaş altı bebeklerde ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen kalabalık ve hijyenik olmayan havuzlar da bulaşma riskini artırıyor. Bu nedenle temizliği konusunda emin olunamayan havuzlar yerine deniz tercih edilmeli.

GÖZ ENFEKSİYONLARINDA ZAMAN KAYBETMEYİN

Virüs, boğaz ağrısı, öksürük, ishal, kusma, karın şişliği, gözlerde kızarıklık ve çapaklanma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Özellikle gözde oluşan enfeksiyonlarda zaman kaybetmeden uzman doktora başvurmak büyük önem taşıyor. Kulaktan dolma bilgilerle uygulanan çay pansumanı ya da bilinçsizce kullanılan damlalar yerine, doğru tanı ve tedavi için tıbbi destek alınmalı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Virüsten korunmak ve yayılımını önlemek için şu önlemlere dikkat edilmesi gerekiyor:

Ellerin en az 30 saniye boyunca, tırnak diplerine kadar yıkanması,

Şüpheli kişilerle temastan kaçınılması,

Eşya ve sıvı paylaşımının sınırlandırılması,

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Öksüren kişilerin bulunduğu ortamların sık sık havalandırılması ve yüzey temizliğine dikkat edilmesi,

Belirti göstermeyen kişilerin de virüsü yayabileceği göz önünde bulundurularak birebir temasın sınırlandırılması.

Adenovirüsün kuluçka süresinin 7-10 gün arasında değişebildiğini hatırlatan uzmanlar, hastalığın yayılmasının önüne geçmek için erken teşhis ve hijyenin büyük önem taşıdığını vurguluyor.