“Bilinçli Hakem Hatalarına Karşı Bir Tepki”

Adana Demirspor Kulübü, maç sonrası yaptığı açıklamada, sahadan çekilme kararının Türk futbolunda artan hakem hatalarına karşı bir tepki olduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir. 12. dakikada aleyhimize verilen haksız penaltı kararı sonrası VAR’dan bir müdahale beklenmiştir. Ancak VAR devreye girmeyince, Federasyon Başkanı aranarak sahadan çekilme kararımız bildirilmiş ve 4. hakeme defalarca tebliğ edilmiştir. Fakat sahadaki yüksek ses nedeniyle bu süreç 30. dakikaya kadar uzamıştır."

Kulüp, yaşananların yalnızca Adana Demirspor’un değil, Türk futbolunun geleceği açısından da kritik bir dönemeç olduğunu belirtti.

Metin Öztürk ve Okan Buruk’a Tepki

Adana Demirspor, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktör Okan Buruk’un maç sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Metin Öztürk’ün “Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler” sözlerine karşı, bunun bir kulübün iç işleyişine müdahale niteliğinde olduğu ve haddini aştığı ifade edildi.

Ayrıca Okan Buruk’un maç sırasında Adana Demirsporlu bir futbolcuya yönelik sert tavırları eleştirilerek, “Beden diline dikkat etmeye ve sahalarda centilmenliğe uygun davranmaya davet ediyoruz” denildi.

"Haksız Penaltıya Galatasaray’ın İhtiyacı Yoktu"

Adana Demirspor, yaşananların Galatasaray Kulübü’ne yönelik olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray gibi büyük bir kulübün, 12. dakikada kasten yapılan bir hareketten kaynaklı verilen penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır. Bu tür skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ve adalet ilkesine zarar vermektedir."

Ayrıca, Galatasaray’ın haksız bir penaltı kararına karşı oyuncularına ceza vermesi ve bunu kamuoyuna duyurması halinde, tüm futbol dünyasının bu tutumu takdirle karşılayacağı belirtildi.

“Türk Futbolunun İçine Sürüklendiği Çarpık Düzeni Reddediyoruz”

Adana Demirspor, açıklamasının sonunda Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve her türlü cezayı göze aldıklarını belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik müdahalelerin son bulmasını talep ediyoruz. Hak edenin kazandığı, adaletin hüküm sürdüğü bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir."

Maç 34. Dakikada Yarıda Kaldı

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, 12. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek 1-0 öne geçmişti. Maçın 34. dakikasında Adana Demirspor futbolcuları yedek kulübesiyle görüşerek sahadan çekilme kararı aldı. Oyuncular soyunma odasına giderken, karşılaşma hakem tarafından tatil edildi.

Okan Buruk: "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası gerçek dışıdır"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yazılı olarak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.