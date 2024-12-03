HIMARS ve İnsansız Hava Araçlarına Karşı Sistemler Dahil

ABD basınına konuşan yetkililer, yardım paketinde insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri ve HIMARS (Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi) için mühimmat bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda anti-personel kara mayınlarının da yardım kapsamında yer alacağı ifade edildi. HIMARS için sağlanacak mühimmatın, Ukrayna’nın daha önce Rusya topraklarını hedef almak için kullandığı uzun menzilli ATACMS sistemi olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Rusya’nın Doğudaki Hızlı İlerlemesi Sonrası Karar Alındı

Yeni yardım paketi, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusunda son haftalarda kaydettiği hızlı ilerlemelerin ardından geldi. Bu ilerlemeler, 2022’den bu yana bölgede görülen en büyük hareketlilik olarak değerlendiriliyor.

Biden Yönetiminden Yardımları Hızlandırma Adımı

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmeden önce, ABD Kongresi tarafından 2024 yılı için onaylanan Ukrayna’ya yönelik askeri yardım fonlarının tamamını kullanma taahhüdünde bulunmuştu. Biden yönetiminin, yardımları hızlandırma kararında, Trump’ın göreve gelmesinin Ukrayna politikasını nasıl şekillendireceğine dair belirsizliklerin etkili olduğu ifade ediliyor. Trump, Ukrayna’daki savaşı sonlandırmayı amaçlayan bir yaklaşımı savunacağını açıklamıştı.

Ukrayna İçin Stratejik Destek

ABD’nin bu yeni askeri yardım paketi, Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırarak Rusya ve Kuzey Kore destekli güçlerin ilerleyişini durdurma çabalarına kritik bir destek sağlamayı hedefliyor. Biden yönetiminin bu hamlesi, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği stratejik desteğin devam edeceğinin altını çiziyor.