Aylık bazda ise TÜFE sadece yüzde 0,1 arttı. Analistler bir önceki aya benzer şekilde yüzde 0,2 oranında bir artış bekliyordu. Bu düşük oran, enflasyon baskılarının zayıfladığına dair yeni bir işaret olarak değerlendirildi.

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon verileri de piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Çekirdek enflasyon Mayıs’ta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,8 arttı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,9 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

Alt kalemlere bakıldığında enerji fiyatları Mayıs’ta aylık yüzde 1,0, yıllık bazda ise yüzde 3,5 oranında düşerken; gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 oranında artış gösterdi.

Verilere göre, reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,3 oranında artarak, tüketici satın alma gücünde sınırlı bir iyileşmeye işaret etti.

Açıklanan bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta alacağı faiz kararı açısından kritik bir referans noktası olacak. Beklentilerin altında kalan enflasyon, Fed’in faiz indirimine zemin hazırlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.