ABD'de İran politikası üzerinden yaşanan siyasi gerilim, bu kez savunma bütçesi görüşmelerine yansıdı. Senato'daki Demokratlar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri kararlarını Kongre'nin onayı olmadan hayata geçirdiğini savunarak Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamındaki bütçe tasarısına destek vermedi.

Yapılan oylamada tasarı 50 "evet" oyuna karşı 46 "hayır" oyu almasına rağmen, Senato prosedürleri gereği ilerleyebilmesi için gereken 60 oya ulaşamadı ve süreç şimdilik durduruldu.

Schumer'den Trump'a sert eleştiri

Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Başkan Trump'ın İran politikasını sert sözlerle eleştirdi. Schumer, Trump'ın askeri operasyonları Kongre'den yetki almadan yürüttüğünü belirterek, "Bu savaş yetkilendirme olmadan, net bir strateji ve çıkış planı olmadan başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Askeri harcamalara da itiraz

Demokratların itirazı yalnızca İran politikasıyla sınırlı değil. Muhalefet, sosyal harcamalarda kesintilerin tartışıldığı bir dönemde savunma bütçesinin rekor seviyeye çıkarılmasına da karşı çıkıyor.

Trump yönetimi, NDAA kapsamında öngörülen 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesine ek olarak, bütçe uzlaştırma süreci aracılığıyla Kongre'den 350 milyar dolar daha talep etmeyi planlıyor.

Nihai karar için süreç devam ediyor

ABD'nin en önemli savunma yasalarından biri olan NDAA; ordunun yapılanması, silah tedariki, asker maaşları ve ulusal güvenlik politikalarına ilişkin temel düzenlemeleri içeriyor. Yaklaşık 60 yıldır her yıl kabul edilen yasa için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kendi taslaklarını hazırlıyor.

İki kanatta kabul edilen metinler daha sonra ortak bir uzlaşma komisyonunda birleştiriliyor. Nihai metnin Kongre'den geçmesinin ardından yasa, Başkan Donald Trump'ın onayına veya veto kararına sunulacak.

Mevcut oylama tasarının tamamen reddedildiği anlamına gelmiyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin devam etmesi ve savunma bütçesinin ilerleyen süreçte yeniden Senato gündemine gelmesi bekleniyor.