ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamayla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı biz devralıyoruz." ifadelerini kullanarak, ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin çarpıcı bir mesaj verdi.

Trump'ın sözleri, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı konusunda yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Beyaz Saray'dan açıklamanın kapsamına ilişkin henüz ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadı.

Küresel enerji ticaretinin kalbi

İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'nden dünya pazarlarına açılan en önemli deniz geçişlerinden biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının önemli bir bölümü bu boğaz üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir gerilim, enerji fiyatları ve uluslararası ticaret üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Jeopolitik etkileri yakından izleniyor

Trump'ın açıklamasının ardından gözler Washington yönetiminin atacağı olası adımlara çevrildi. Uzmanlar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir güvenlik veya askeri strateji açıklaması durumunda bunun Orta Doğu'daki dengeleri ve küresel enerji piyasalarını etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Açıklamaya ilişkin İran başta olmak üzere bölge ülkelerinden henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.