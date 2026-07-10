İran, bölgedeki gerilimi artırabilecek yeni bir açıklamayla ABD ve İsrail'e sert mesaj verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkenin altyapısını hedef alacak herhangi bir saldırının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Zülkadir, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemlerini eleştirerek, bu açıklamaların İran halkının birlik ve dayanışmasını gölgeleyemeyeceğini ifade etti. İran ve Irak halkının, hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreninde sergilediği dayanışmanın bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü.

"Altyapıya yönelik saldırılar misillemeyle karşılık bulacak"

İranlı yetkili, ülkenin altyapısını hedef alacak her türlü saldırının misillemeyle karşılık göreceğini belirterek, bu saldırılardan sorumlu tuttukları İsrail'in de İran'ın vereceği yanıttan muaf olmayacağını dile getirdi.

Zülkadir, "Daha önce de açıkladığımız gibi altyapımıza yönelik her türlü saldırıya misilleme yapılacaktır. Bu saldırıların sorumlusu olan siyonist rejim, savaşçılarımızın vereceği karşılıktan muaf olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkilinin açıklamaları, bölgede güvenlik risklerinin yeniden yükseldiği bir dönemde dikkat çekerken, Tahran yönetiminin olası saldırılara karşı sert bir tutum sergilemeye devam edeceğinin sinyalini verdi.