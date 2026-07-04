Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma bölümünde de skor değişmedi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Mısır, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

Zaferi Filistin halkına ithaf etti

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya Filistin bayrağıyla çıkan teknik direktör Hossam Hassan, galibiyet sevincini bu şekilde yaşadı. Deneyimli çalıştırıcının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hassan, galibiyeti hem Mısır halkına hem de Filistin halkına adadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Allah onlara zafer bahşetsin, şehitlerine rahmet eylesin. Bu galibiyeti Mısır halkına ve onurlu Filistin halkına ithaf ediyorum."

Sosyal medyada gündem oldu

Hossam Hassan'ın Filistin bayrağıyla yaptığı kutlama ve maç sonu mesajı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde paylaşıldı. Mısır'ın son 16 turuna yükselmesinin yanı sıra teknik direktörün verdiği destek mesajı da Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Mohamed Salah: Milyonlarca Müslüman'ı temsil etmek büyük bir onur

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın kaptanı Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda hem takım arkadaşlarına hem de kendisini örnek alan gençlere umut vermek istediğini söyledi. Dünya Kupası'nın birçok futbolcu için eşsiz bir fırsat olduğuna dikkat çeken Salah, oyuncularına bu anın tadını çıkarmalarını söylediğini belirtti.

Tecrübeli yıldız, futbolun ötesinde taşıdığı sorumluluğa da vurgu yaparak, "Beni takip eden ve büyüdüğünde benim gibi olmak isteyen milyonlarca Müslüman'ı temsil etmek benim için çok büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı. Muhtemel Arjantin eşleşmesine zihinsel olarak hazırlandığını belirten Salah, şimdilik tek hedeflerinin tarihi başarının sevincini yaşamak olduğunu dile getirdi.