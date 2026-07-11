İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan hamlesine sosyal medya üzerinden sert tepki göstererek, bu adımın iki ülke arasında varılan Mutabakat Zaptı’nı (MoU) açıkça çiğnediğini savundu.

İran’ın mutabakat hükümlerine sadık kaldığını ancak Washington’ın kuralları hiçe saydığını belirten Arakçi, kararın Mutabakat Zaptı'nın 9. maddesinde yer alan "Nihai anlaşma imzalanana dek, ABD İran’a herhangi yeni bir yaptırım uygulamayacaktır" taahhüdünün doğrudan ihlali anlamına geldiğini vurguladı. ABD’nin daha önceki diplomatik yanlışlarına bir yenisini eklediğini kaydeden İranlı Bakan, taraflara rest çekerek "Uyum ancak karşılıklı olabilir" mesajını verdi.

Yaptırımların Hedefinde Kimler Var?

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından açıklanan yeni yaptırım paketinin merkezinde, İran yönetiminin finans ağları yer alıyor. ABD makamları, yaptırımların gerekçesi olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gemi saldırılarını gösterirken, kara listenin en dikkat çeken ismi Dubai’de faaliyet gösteren İranlı milyarder iş insanı Ali Ensari oldu.

Washington’ın iddialarına göre Ensari:

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in en kritik finansörlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Kamu kaynaklarını denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlıklara aktararak büyük bir servet yönetiyor. Trump'tan İran açıklaması: "Cenaze töreni için bir hafta izin verdik" İçeriği Görüntüle

Bu fonlar aracılığıyla hem kendisini hem de İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) üst düzey kadrolarını finanse ediyor.

Yeni yaptırım paketi kapsamında Ensari'nin yanı sıra, Tahran'ın küresel finans sistemine erişimini sağlayan kritik öneme sahip bazı İran döviz büroları da kara listeye alınarak uluslararası operasyonları bloke edildi. Yaptırım hamlesine Tahran'ın somut bir misilleme yapıp yapmayacağı ise bölgedeki enerji güvenliği açısından endişeyle takip ediliyor.