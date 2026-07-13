ABD Başkanı Donald Trump, Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın sözlerine İran ordusundan yazılı açıklamayla yanıt geldi. Açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin belirlediği deniz rotaları dışında ve Tahran'ın izni olmadan ticari gemiler ile petrol tankerlerinin geçişini etkileyecek her türlü girişime karşı kararlı şekilde hareket edileceğini belirtti.

Açıklamada en dikkat çeken mesaj ise ABD'ye destek verecek ülkelere yönelik oldu. İran, ABD ile gerçekleştirilecek herhangi bir iş birliği ya da lojistik desteğin, İran'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı yapılmış bir savaş eylemi olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Tahran yönetimi ayrıca, bölgede olası bir çatışmanın genişlemesi halinde bunun sonuçlarının yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Savaş bölgede yayılırsa, savaşın alevleri bölgedeki tüm ülkeleri saracaktır" uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolu olması nedeniyle küresel enerji güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bölgede yaşanacak olası bir gerilim, uluslararası enerji piyasaları ve deniz ticareti üzerinde de önemli etkiler oluşturabilecek potansiyele sahip bulunuyor.