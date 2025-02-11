ABD mahkemesi, İstanbul’da 1 Mart 2024 tarihinde, ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, ölümüne sebep olan şüphelilerin adalet önüne çıkması için uzun süredir mücadele ediyordu. ABD'deki mahkemenin verdiği bu karar, iade sürecinin hızlandırılmasını sağlayacak ve Türkiye’de yapılacak yargılamanın önünü açacak.

Adaletin yerini bulması için sabırlı bir bekleyiş sürecinin ardından, bu gelişme aileye büyük bir umut kaynağı oldu. İade sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un Türkiye’de yargılanması bekleniyor.