Söz konusu anlaşmanın, İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan son toplantıdan bu yana iki ülke arasında süren yoğun müzakerelerin bir sonucu olduğu belirtildi. Çinli ve Amerikalı yetkililerin temaslarını sıklaştırdığı ve bu süreçte karşılıklı anlayışın geliştirildiği vurgulandı.

Öte yandan, Çin’in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurmasından kısa süre sonra geldi. Beyaz Saray’dan bir yetkili, anlaşmanın özellikle stratejik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ABD’ye ihracatının hızlandırılması konusunu kapsadığını belirtti. Yetkili, “Anlaşmanın temel unsurlarından biri, nadir toprak elementlerinin tedarik sürecinin hızlandırılmasıdır” dedi.

Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji üretiminden savunma sanayisine kadar pek çok alanda kritik rol oynarken, bu gelişme küresel tedarik zincirlerinde dengeyi etkileyebilecek nitelikte görülüyor. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.